Brandenburg Milliardenumsatz in Brandenburg - Online-Boom: Veröden unsere Innenstädte? Obwohl immer mehr Waren im Internet bestellt werden, gehen die Umsätze in Brandenburgs Läden nicht zurück. Noch: Denn derzeit ist die Konsumfreude der Märker fast ungebremst. Doch viele Händler haben es inzwischen schwer. Die großen Ketten meiden die Innenstädte.

Größere Handelsketten ziehen Kunden an und nützen auch kleineren Geschäften in der Nachbarschaft. Sie sind aber selten in Brandenburgs Innenstädten zu finden. Quelle: Maja Hitij/dpa