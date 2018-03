Millioneninvestition für Energie-Speicher

Potsdam. Mit rund sieben Millionen Euro will Brandenburg Energiespeicher vor allem für Privathaushalte fördern. Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) kündigte das neue Förderprogramm „1000 Speicher“ am Donnerstag auf dem 3. Energiespeichertag im Geo-Forschungs-Zentrum Potsdam an.

Fördersumme ist begrenzt

Über das Programm sollen kleinere Speicher für Privathaushalte mit 50 Prozent der Anschaffungssumme bis maximal 7000 Euro gefördert werden, die etwa mit Photovoltaikanlagen auf Dächern selbst Strom erzeugen.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD). Quelle: dpa

Doch ohne große Speicherprojekte könne die Energiewende nicht gelingen, sagte der Minister. Die Lausitz solle in dem Zusammenhang eine Modellregion werden. Sie sei vom Umbau des Energiesystems besonders betroffen, wenn die Braunkohleverstromung auslaufe.

Weitere Großprojekte geplant

Es gebe bereits Überlegungen für ein Batterie-Großprojekt mit 60 plus X Megawatt in der Region. Zudem setzte sich das Land dafür ein, dass der Bund ein Fraunhofer Institut für Speichertechnologien in der Lausitz ansiedele. Auch eine Fabrik zur Fertigung von Batteriezellen sollte hier ihren Standort haben, hieß es.

