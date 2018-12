Potsdam

Justizminister Stefan Ludwig (Linke) hat den Vorwurf von sich gewiesen, sein Ministerium sei für die Entlassung eines verurteilten Mörders aus der Untersuchungshaft verantwortlich. Während einer Sondersitzung des Rechtsausschusses des Landtags sagte der Minister gestern, das Versäumnis liege beim Landgericht Potsdam. Das habe auch das Oberlandesgericht so gesehen, welches die U-Haft-Aufhebung wegen eines überlangen Verfahrens angeordnet hatte.

Die Schwurgerichtskammer am Landgericht, die für Kapitalverbrechen zuständig ist, habe sich allerdings in einer Situation „außerplanmäßiger Belastung“ befunden, deshalb sei es zum Zeitverzug gekommen. Die Kammer sei als „sehr tüchtig“ bekannt.

Eine Kammer im Ausnahmezustand

Dazu erklärte der Präsident des Oberlandesgerichts ( OLG), Klaus-Christoph Clavée, die Schwurgerichtskammer habe eine überraschende Vielzahl an Verfahren auf den Tisch bekommen – fast doppelt so viele wie in normalen Jahren. Unter anderem sei im Verfahren gegen einen Mann, der ein Kind vergiftet hatte, ein Schöffe mitten im Verfahren gestorben. Dieser Fall habe neu aufgerollt werden müssen. All das habe Zeit gekostet. Einen „persönlichen Vorwurf“ könne man dem Vorsitzenden Richter nicht machen.

1850 Stellen gingen verloren

Minister Ludwig räumte ein, dass die Personalsituation allgemein nach 20 Jahren des Sparens angespannt sei. Seit den 1990er-Jahren habe die Brandenburger Justiz 1850 Stellen verloren. Gleichwohl sei gerade der aktuelle Fall des freigelassenen U-Häftlings kein Ausweis für Personalmangel. Der CDU warf Ludwig vor, den Fall instrumentalisieren zu wollen. Einige Landesregierungen hätten den Sparkurs mitgetragen – auch unter CDU-Beteiligung. Tatsächlich habe Rot-Rot mit dem Doppelhaushalt 2019/20 eine Trendwende in der Personalpolitik eingeleitet. OLG-Chef Clavée äußerte, das aktuelle Personal sei nicht ausreichend, um die vielen Altfälle abzuarbeiten.

CDU : Regierung verniedlicht Situation

CDU-Innenexperte Danny Eichelbaum, der die Sondersitzung beantragt hatte, entgegnete, der Minister verniedliche und beschönige die Situation der Justiz. „Strukturelle Probleme haben wir seit Jahren, die Regierung hätte früher reagieren müssen“, sagte er. Viele große Verfahren lägen seit Jahren und warteten auf Bearbeitung, teils drohe Verjährung. AfD-Vertreter Thomas Jung sprach sogar von einem „Stillstand der Rechtspflege“. Dies wie der Minister zurück.

Der mordverdächtige Stahnsdorfer wartet mittlerweile auf freiem Fuß auf seine Revisionsverhandlung. Er war in erster Instanz zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, weil er seine Frau bei einem mutmaßlich absichtlich herbeigeführten Autounfall getötet hatte.

Staatsanwalt will NPD-Mann in Haft lassen

Einen weiteren heiklen U-Haft-Fall ließ die Ausschussvorsitzende Margitta Mächtig (Linke) gar nicht auf die Tagesordnung: Der wegen Brandstiftung an der Turnhalle in Nauen vom Sommer 2015 angeklagte Ex-NPD-Politiker Maik Schneider hat ebenfalls Antrag auf Entlassung gestellt. Seit gut zweieinhalb Jahren ist er Untersuchungshäftling. Die Staatsanwaltschaft Potsdam forderte gestern, Schneider möge hinter Gittern bleiben. Eine Verfahrensverzögerung sei nicht festzustellen. Schneider war in erster Instanz vom Landgericht Potsdam zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden, das Urteil war aber wegen eines Verfahrensfehlers vom Bundesgerichtshof aufgehoben worden.

Von Ulrich Wangemann