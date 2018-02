Ministerin setzt auf Smartphones im Unterricht

Seit September 2017 ist Britta Ernst (SPD) Bildungsministerin in Brandenburg. Die gebürtige Hamburgerin will die Schulen bei der Digitalisierung voranbringen und hält ein Handyverbot im Klassenzimmer für überkommen. Sie kritisiert den Wildwuchs bei den Kita-Gebühren, sieht aber vor allem die Kommunen in der Verantwortung.