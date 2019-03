Waren/Wittstock

Touristen können von Montag an wieder das mehrfach ausgezeichnete Nahverkehrskonzept „ Müritz rundum“ nutzen und ihre Autos stehen lassen. Das kombinierte Bus-, Bahn- und Schiffsprojekt startet am 1. April in Waren an der Müritz in die 2. Saison, wie der regionale Tourismusverband am Freitag mitteilte.

Dabei können Gästekartenbesitzer von April bis Oktober kostenfrei rund um den größten deutschen Binnensee unterwegs sein. Fahrgäste können beliebig aussteigen, in Lokale einkehren und weiterfahren. Das schließt den Müritz-Nationalpark östlich der Müritz ein.

Viele Auszeichnungen für das Tourismus-Projekt

Das Projekt begann 2018 mit 79 000 Nutzern. Es bekam mehrere Auszeichnungen - unter anderem von Bahn und Umweltverbänden einen „Fahrtziel Natur Award“ - und gewann im Wettbewerb „Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“ des Ostdeutschen Sparkassenverbands. Mit erhöhten Kurkarteneinnahmen wird zudem eine weitere Stadtbuslinie unterhalten, so dass auch Einheimische in Waren profitieren.

Ab Mitte April können Gäste zudem von der Müritz in Mecklenburg zur Brandenburger Landesgartenschau nach Wittstock/ Dosse fahren. Die Müritz-Region gilt als Haupttourismusgebiet der Mecklenburgischen Seenplatte, die rund 100 Kilometer nördlich von Berlin liegt und zum Naherholungsgebiet der Hauptstädter gehört.

