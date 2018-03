Mit der Flex durch die Containerwand

Trotz geringen Rückgangs der Fallzahlen sind schwere Diebstählen von Baustellen in der Region Berlin-Brandenburg an der Tagesordnung. Geklaut wird so ziemlich alles, was Geld bringt – vom Kabel über Kompressoren bis zum Bagger. Eine Brückenbaustelle am Berliner Stadtrand hat es bereits zehn Mal erwischt – mit Folgen für das Unternehmen.