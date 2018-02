Mitangeklagter belastet AfD-Abgeordneten Weiß

Neuruppin. Im Prozess gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Jan-Ulrich Weiß wegen Zigarettenschmuggels in großem Stil hat ein 37-jähriger Mitangeklagter zum Auftakt ein Geständnis abgelegt. Er erklärte über seine Anwältin am Montag vor dem Landgericht Neuruppin, er habe gemeinsam mit Weiß Anfang 2013 zwei Schmuggelfahrten mit unversteuerten Zigaretten aus den Niederlanden nach Großbritannien organisiert. Zuvor hatte die Strafkammer dem 37-Jährigen eine Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren in Aussicht gestellt, falls er ein umfassendes Geständnis ablege. Weiß kündigte an, er wolle sich vor Gericht ebenfalls zu den Vorwürfen äußern.

Dem 42-Jährigen Jan-Ulrich Weiß aus der Uckermark wird vorgeworfen, vor fünf Jahren den Schmuggel von 5,8 Millionen unversteuerten Zigaretten aus den Niederlanden über Belgien nach Großbritannien organisiert zu haben. Dadurch sollen den Niederlanden mehr als eine Million Euro an Steuern entgangen sein. Bei besonders schweren Fällen von Steuerhinterziehung drohen sechs Monate bis zehn Jahre Haft.

Weiß war im November als Nachrücker von Ex-Fraktionschef Alexander Gauland in den Landtag eingezogen. Gauland wechselte nach der Wahl im September in den Bundestag.

