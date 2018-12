Brandenburg/H

„Achtung, Zug fährt ein“: Am dritten Adventswochenende waren die Türen des Modellbahnclub Bahnbetriebswerk in Brandenburg an der Havel wieder für Besucher geöffnet. In den Clubräumen im alten Güterbahnhof neben dem Hauptbahnhof bestaunten zahlreiche Besucher acht Modellbahnanlagen in den Größen N bis G und erhielten zudem die Möglichkeit, tief in die Bahngeschichte der Region abzutauchen.

„Wir sind der einzige Modelleisenbahnverein der Stadt mit festen Ausstellungsräumen“, sagt der Clubvorsitzende Herbert Böhm. „Der Verein hat hier nicht nur seine Modellbahnanlagen untergebracht, sondern auch ein kleines Museum geschaffen.“ Vor 59 Jahren gründete sich der Verein, der seinen Sitz noch bis 2006 am Altstadtbahnhof hatte. „Die Bahn verkaufte das Gebäude, ohne den Verein davon zu informieren“, erinnert sich der 79-jährige Clubleiter.

Daraufhin zog der Modellbahnclub in den alten Güterbahnhof. Hier veranstalteten Böhm und seine Vereinskameraden fortan die traditionelle Adventsausstellung mit den in mühevoller Handarbeit gefertigten Modellbahnlandschaften. Ein Gebäude, das voller Eisenbahngeschichte steckt. „In unseren Räumen war früher die Betriebsberufsschule der Reichsbahn“, erinnert sich Böhm. „Auch meine Frau hat hier gelernt.“

Böhm selbst wurde von 1953 bis 1956 zum Schlosser für Dampflokomotiven ausgebildet und war später im Lok-Reperaturbereich tätig, bevor er 1996 in den Vorruhestand ging. Seitdem widmet sich Böhm voller Enthusiasmus den Modellbahnanlagen in den drei Räumen des Vereinsheimes, dessen Wände zudem mit zahllosen Erinnerungsstücken der Brandenburger Bahnhistorie geschmückt sind.

Die Modellbahnanlagen stecken voller Details, es lässt sich nur schwer erahnen, wie viel Liebe, Mühe und Zeit in sie investiert wurden. Schaut man etwas genauer hin, dann erschließen sich kleine Welten, die dem wahren Leben sehr nahe kommen. „Die Details machen so eine Anlage aus“, so Böhm. „Die Natur ist dabei stets Vorbild.“

Und so konnten die Besucher der Ausstellung unter anderem eine Hochzeit, einen Rummel und einen Wochenendmarkt entdecken. Gäste sind jedoch nicht nur zu den Adventsausstellungen gerne gesehen. Interessenten können sich unter 03381/30 29 75 für einen Rundgang anmelden.

Von Tobias Wagner