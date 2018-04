Moderner, übersichtlicher, lokaler - Das ist neu bei MAZ-online.de

Keine Sorge, Sie sind hier richtig: Das ist die neue Webseite der Märkischen Allgemeinen. Wir haben gründlich aufgeräumt, neu sortiert und die Nachrichten aus Brandenburg und der Welt in ein frisches, zeitgemäßes Layout gepackt. Willkommen in Ihrer neuen digitalen Heimat!

Die neue Startseite…

… ist viel aufgeräumter und übersichtlicher als vorher. Das Wichtigste steht oben im Aufmacher. Darunter finden Sie die interessantesten Geschichten aus der Stadt, der Region und aus aller Welt. Übrigens ganz gleich, ob SIe mit dem Smartphone, dem Tablet oder dem PC zu uns kommen.

Die Hauptnavigation...

... haben wir deutlich verschlankt. Wir haben uns auf die wichtigsten Ressorts beschränkt, so dass Sie schnell das finden, was Sie auch wirklich suchen. Der Schwerpunkt liegt im Lokalen – darum gehen wir hier stärker in die Tiefe. Sie können sich nicht nur auf Landkreis-, sondern auf Städte- und Gemeinde-Ebene informieren. Nachrichten aus dem Bundesland Brandenburg finden Sie ebenfalls auf einen Klick. Wirtschaft, Politik, Kultur und Panorama finden Sie ganz einfach unter Nachrichten. Alles über Ihren lokalen Fußball-Verein lesen Sie natürlich weiterhin auf dem Sportbuzzer.

Lokale Themen...

... finden Sie jetzt noch schneller. Sie wohnen in Luckenwalde, Kyritz, Oranienburg, Bad Belzig oder Potsdam? Damit Sie immer informiert sind, was bei Ihnen in der Region passiert, gibt es für Ihre Nachbarschaft bei der MAZ nun einen eigenen Nachrichtenbereich. In der Navigation finden Sie unter Lokales zunächst die Landkreise – doch von hier geht es weiter zu Ihnen in Ihre Heimat mit nur einem Klick. Unser Tipp: Machen Sie Ihren Ort zu Ihrer Startseite.

Auf den Landkreis-Seiten finden Sie oben den Einstieg in die lokalen Startseiten. Quelle: Screenshot MAZonline

Starten Sie auch ganz einfach direkt in Ihre Nachbarschaft. Wir haben für viele Städte und Gemeinden Kurzlinks erstellt: MAZ-online.de/luckenwalde, MAZ-online.de/kyritz oder MAZ-online.de/oranienburg nur einen Klick entfernt.

Die Artikelseite…

… ist nun optisch ansprechender und besser zu lesen. Wir haben die Schrift verändert und alle wichtigen Inhalte in der Hauptspalte angeordnet. Bilder, Galerien und Videos werden nun innerhalb des Artikels deutlich opulenter dargestellt. Nutzen Sie den „Aa“-Knopf, um sich die für Sie passende Schriftgröße selbst einzustellen. Wenn Sie ganz nach unten scrollen, kommen Sie automatisch zur Startseite zurück. Sie wollen den Artikel Freunden empfehlen? Nutzen Sie dafür ganz einfach die Facebook- Twitter- oder Mail-Buttons.

Videos...

… erkennen Sie an einem Knopf mit dem Play-Symbol. Sie sind nun direkt in der Artikelvorschau direkt auf der Startseite abspielbar. Entdecken Sie auch das Videocenter mit dem schnellen Überblick über alle regionalen und nationalen Videos

Ihr Feedback…

… ist uns wichtig! Wie gefällt Ihnen der neue Online-Auftritt der MAZ? Geben Sie uns ganz einfach Feedback über den blauen „Feedback“-Button auf der Seite – hier können Sie ganz einfach Kontakt zu uns aufnehmen. Wir freuen uns auf Ihre Meinung und Verbesserungsvorschläge!

Von MAZonline