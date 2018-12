Potsdam

Da der Weg zum Kreißsaal offenbar zu weit war, brachte eine Mutter am Freitagabend ihr Töchterchen in der Brandenburger Vorstadt mit Hilfe des Rettungsdienstes und eines Notarztes im eigenen Pkw zur Welt. Wie die Feuerwehr der MAZ bestätigte, traf gegen 21 Uhr der Notruf ein. Während der Anrufer, offenbar der werdende Vater, per Telefon von einer Sanitäterin Ratschläge zur Entbindung erhielt, eilten die Retter der Feuerwehr in die Lennéstraße/Ecke Sellostraße, wo die Geburt in Windeseile stattfand. Mutter und Kind sind nach Auskunft der Feuerwehr wohlauf und wurden nach der Geburt ins St. Josefs-Krankenhaus gebracht. Wie die MAZ am Sonntagabend im Krankenhaus erfuhr, wurden Mutter und Tochter bei bester Gesundheit bereits nach Hause entlassen.

Von Jens Trommer