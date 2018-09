Potsdam

Das Bundesland Brandenburg schafft nach den folgenschweren Bränden über 120 neue Stellen. Es sei notwendig, die präventive Waldbrandbekämpfung unverzüglich personell zu stärken, sagte Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Dienstag. Neben Waldarbeitern sollen auch Pädagogen für die Arbeit mit Kindern eingestellt werden, teilte das Ministerium mit.

Dieses Jahr bereits 400 Waldbrände

Der Landesbetrieb Forst hat derzeit gut 1000 Mitarbeiter. In diesem Jahr gab es bereits 400 Waldbrände in Brandenburg - im vergangenen Jahr waren es 141. Im August hielt ein rund 400 Hektar großes Feuer Anwohner und Einsatzkräfte rund um Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) in Atem. Auch bei Jüterbog (Teltow-Fläming) und in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) kam es zu riesigen Waldbränden.

Von MAZonline