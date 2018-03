Nach Giffey auch Ernst: Mehr Geld für Erzieher

Der Vorschlag von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), Erzieher sollten so viel verdienen wie Lehrer, findet in Brandenburg Unterstützung. Der Erzieher-Beruf sei wichtig, dies müsse sich „perspektivisch auch in einer höheren Bezahlung ausdrücken“, so Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Doch wo soll das Geld herkommen?