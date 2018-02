Nazi-Überfall in Cottbus: Polizei veröffentlicht Fotos

Cottbus. Mit mehreren Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach Männern, die in der Silvesternacht in Cottbus eine Flüchtlingsunterkunft überfallen und drei Männer angegriffen haben. Der Staatsschutz hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Ein rechtsextremer Hintergrund gilt als wahrscheinlich.

Dieser Überfall hat hohe Wellen geschlagen – der Staatsschutz ermittelt. In der Silvesternacht haben Unbekannte in Cottbus mehrere Männer in einer Flüchtlingsunterkunft überfallen und verletzt. Nun veröffentlicht die Polizei Fahndungsfotos der mutmaßlichen Täter. Zur Bildergalerie

Der Fall ist damals durch eine Bürgerinitiative bekannt geworden. Demnach sind die Männer gegen 2 Uhr die Unterkunft eingedrungen. Sie sollen zuvor an der Tür geklingelt haben, ein Wachschutzmitarbeiter öffnete die Tür. Als dann keiner eingetreten sei, hätten Mitarbeiter an der Tür nachgesehen. Dann hätten die Gesuchten die Unterkunft gestürmt und seien auf mehrere Flüchtlinge losgegangen. Beim Eintreffen der Polizei sei bereits eines der Opfer mit Gesichtsverletzungen von den Rettungskräften versorgt worden. Diese sollen ihm mit einer Flasche zugefügt worden sein.

Nun werden die Unbekannten mit den Bildern aus der Überwachungskamera gesucht. Die Cottbuser Polizei bittet um Hinweise. Wer die Männer kennt, kann sich unter der Telefonnummer 0355/4937-1227 bei der Polizei melden. Auch über die Internetseite werden Hinweise angenommen.

In Cottbus ist es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Flüchtlingen gekommen. In der Innenstadt haben junge Syrer Ende Januar einen Mann und zwei Frauen attackiert. Wenige Wochen zuvor hatte ein junger Syrer einen Jugendlichen mit einem Messer im Gesicht verletzt.

Am Wochenende haben zwei Gruppen zu Demonstrationen in Cottbus aufgerufen. Zunächst demonstriert eine Flüchtlingsinitiative, später dann ein fremdenfeindliches Bündnis.

Von MAZonline