Potsdam

Der Brandenburger Landesvorstand der Linken hält trotz des Rücktritts von Diana Golze als Gesundheitsministerin an ihr als Co-Landeschefin fest.

Der Landesvorstand sei zu der Überzeugung gelangt, dass die anstehenden Aufgaben weiter in dem vom Landesparteitag gewählten Team angegangen werden. Das wurde nach der nicht öffentlichen Sitzung des Gremiums am Freitagabend in Potsdam mitgeteilt. „Dazu werden beide Vorsitzende gebraucht“, hieß es.

Linkspartei steht hinter Golze

Der Vorstand habe Golze das Vertrauen dafür ausgesprochen. Zweite Vorsitzende ist Anja Mayer. Golze ist zugleich Spitzenkandidatin ihrer Partei zur Landtagswahl in Brandenburg 2019.

Golze war am Dienstag nach einer wochenlangen Debatte in Zusammenhang mit dem Pharmaskandal zurückgetreten. Das Ressort kann die Linke innerhalb der rot-roten Landesregierung selbst neu besetzen. Ein Kandidat für das vakante Amt des Gesundheitsministers ist bislang nicht benannt worden. Die Partei will sich Zeit lassen. Gespräche laufen.

Vereidigung eines neuen Gesundheitsministers

In der Landtagssitzung am 19. September könnte auch ein Golze-Nachfolger für das Gesundheitsressort vereidigt werden. Auf dem Plan steht bereits die Vereidigung des neuen Wirtschaftsministers Jörg Steinbach (parteilos). Er tritt die Nachfolge von Albrecht Gerber (SPD) an, der aus familiären Gründen sein Amt aufgibt.

• Lesen Sie auch den Kommentar von Hannah Suppa

Von MAZonline