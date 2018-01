Nahverkehr im Süden Brandenburgs weiter eingeschränkt

Potsdam. Bahnfahrer müssen auch am Tag nach dem Sturm „Friederike“ zunächst weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Im Fernverkehr seien nach Bahn-Informationen insbesondere in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen noch wichtige Strecken gesperrt, die Auswirkungen werden auch in Berlin und Brandenburg zu spüren sein.

Im Nahverkehr fallen vor allem im Brandenburger Süden einige Linien teilweise oder sogar komplett aus. Betroffen waren am Morgen laut der Homepage der Bahn die Züge auf den Linien RE 3, RE 5, RE 7, RE 15, RE 18, RB 24, RB 31 und RB 49.

Diese Zugausfälle gibt es aktuell

RE 3 : Kein Zugverkehr zwischen Jüterbog und Falkenberg/Elster. Als Ersatz verkehren Busse.

RE 5 : Kein Zugverkehr zwischen Oranienburg und Nassenheide. Wir bieten einen Ersatzverkehr an.

RE 7 : Kein Zugverkehr zwischen Belzig und Dessau. Ein Ersatz im Moment nicht möglich. Voraussichtlich ab 12 Uhr Ersatzverkehr.

RE 15 : Kein Zugverkehr auf der gesamten Linie. Unwetterschäden zwischen Großenhain Cottb Bf und Ortrand.

RE 18 : Kein Zugverkehr auf der gesamten Linie. Unwetterschäden zwischen Großenhain Cottb Bf und Ortrand. Ein Ersatz ist im Moment nicht möglich.

RB 24 : Kein Zugverkehr zwischen Calau und Senftenberg. Ein Ersatz ist im Moment nicht möglich.

RB 31 : Kein Zugverkehr auf der gesamten Linie. Ein Ersatz ist im Moment nicht möglich.

RB 49 : Kein Zugverkehr auf der gesamten Linie. Ein Ersatz ist im Moment nicht möglich.

18. Januar: Heftige Schneefälle und starke Böen – am Donnerstag hat das Orkantief „Friederike“ für mächtig Unruhe in Brandenburg gesorgt. Zur Bildergalerie

Weiterhin Störungen bei der Stromversorgung

Umgestürzte Bäume, herabfallende Äste und umherfliegende Gegenstände haben außerdem das Stromnetz unterbrochen. Rund 2500 Haushalte im Netzgebiet der Mitteldeutschen Netzgesellschaft mussten am Freitagmorgen noch mit Störungen bei der Stromversorgung rechnen, wie das Unternehmen mitteilte. Betroffen waren die Landkreise Elbe-Elster, Teltow-Fläming, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße.

Bereits am Abend hatte der Deutsche Wetterdienst Entwarnung gegeben. In der Nacht zum Freitag hatte sich die Lage weitgehend beruhigt. Die Polizei meldete 14 Unfälle, die auf den Sturm zurückzuführen seien.

> Der Liveticker zum Nachlesen

Von MAZonline