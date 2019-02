Brandenburg Gesundheit - Nachwuchssorgen bei Brandenburgs Apotheken Noch gibt es genug Apotheken in Brandenburg, ihre Zahl ist seit Jahren konstant. Fachkräfte- und Nachwuchsmangel bereiten der Branche aber Zukunftssorgen. Auch der Versandhandel gewinnt an Bedeutung und hat oft gegenüber den stationären Apotheken preislich die Nase vorn.

Apotheker Bernd Viesteg steht vor der Löwen Apotheke in Wittstock. Die Zahl der Apotheken in Brandenburg ist mit derzeit 575 in den vergangenen zehn Jahren konstant geblieben. Quelle: ZB