Geschützte Großtrappen vor Aussterben bewahrt

Bad Belzig. Der Bestand der lange vom Aussterben bedrohten Großtrappen entwickelt sich nach Anhaben der Brandenburger Vogelschutzwarte erfreulich. Durch engagierten Naturschutz sei es gelungen, die Zahl der rund 15 Kilogramm schweren Vögel zu erhöhen, sagte Torsten Langgemach, Leiter der staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg, am Mittwoch in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark).

259 Exemplare lebten nach der jüngsten Zählung Anfang des Jahres in den drei Schutzgebieten in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Vor 20 Jahren habe es in Deutschland nur noch 57 Tiere gegeben. Schon im Jahr 2017 war ein neuer Höchstwert der Großtrappenpopulation vermeldet worden. Damals waren es 238 Tiere.

Großtrappen zählen zu den schwersten flugfähigen Vögeln der Welt. Quelle: dpa

Experten aus 13 Ländern tauschen sich in dieser Woche über die Möglichkeiten zum Schutz der in Europa seltenen Vogelart aus. Organisator ist das Verbindungsbüro des UN-Übereinkommens zum Schutz wandernder wildlebender Arten. In den 1970er Jahren gab es noch weit über Tausend Großtrappen in Deutschland. Dann gingen die Zahlen zurück, weil Lebensräume verschwanden.

Einen großen Teil zum Erfolg trugen Tierschützer aus dem Kreis Potsdam-Mittelmark bei. In den Belziger Landschaftswiesen kümmern sich Mitarbeiter der Baitzer Vogelschutzwarte um etwa 70 Großtrappen.

Von MAZonline/dpa