Vor dem Landgericht Potsdam ist der Revisionsprozess gegen den ehemaligen NPD-Politiker Maik Schneider fortgesetzt worden. Der 31-jährige Angeklagte erschien am Mittwoch als freier Mann vor Gericht, nachdem er kürzlich nach knapp drei Jahren aus der U-Haft entlassen wurde. Das Oberlandesgericht Brandenburg hatte vergangene Woche wegen mehrerer vermeidbarer Verfahrensverzögerungen die Aufhebung des Haftbefehls angeordnet.

Im Sommer 2015 brannte die Nauener Sporthalle

Schneider muss sich wegen der Brandstiftung an einer Sporthalle in Nauen ( Havelland) verantworten, die im Spätsommer 2015 als Flüchtlingsunterkunft vorgesehen war. In einem ersten Verfahren war er wegen der Brandstiftung und anderer Delikte zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil wegen Befangenheit eines Schöffen aufgehoben.

Prozess war Thema im Rechtsausschuss

Der Fall Maik Schneider und die Überlastung der Brandenburger Justiz waren am Dienstag Thema im Rechtsausschuss des Landtags. Die CDU-Opposition warf der Landesregierung vor, durch ein „Spardiktat“ die chronische Überlastung der Justiz verursacht zu haben.

