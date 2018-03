„Schwer in Ordnung“ statt schwerbehindert

Cottbus. Der erste alternative Ausweis für Schwerbehinderte mit der Aufschrift „Schwer in Ordnung“ in Brandenburg ist am Freitag in Cottbus übergeben worden. Die Klarsichthülle, in die der amtliche Schwerbehindertenausweis passe, werde auf Wunsch an Betroffene kostenfrei vom Landesamt für Soziales und Versorgung zugesandt, teilte das Sozialministerium am Freitag mit.

Die Schülerin Hannah hat mit ihrem „Schwer-in-Ordnung-Ausweis“ viel Zuspruch in sozialen Netzwerken erhalten und wird nun zum Vorbild für einen echten Ausweis. Quelle: Kai Bruhn

Ausweis ist die Idee der 14-jährigen Hannah

Im Vorjahr hatte sich die 14-Jährige Hannah Kiesbye aus Pinneberg (Schleswig-Holstein) in der Zeitschrift „Kids Aktuell - Magazin zum Down-Syndrom“ über die Bezeichnung „schwerbehindert“ auf dem amtlichen Ausweis geärgert. Sie bastelte sich daraufhin eine neue Hülle mit dem Aufdruck „Schwerinordnungsausweis“. Hamburg, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen bieten mittlerweile auch die Hüllen an. Hamburgs Sozialsenatorin empfahl dem Inklusionsrat der Bundesregierung, diese Idee aufzugreifen.

268.000 Schwerbehinderte in Brandenburg

Immer wieder werde Menschen in Schule und Beruf nur aufgrund ihrer Behinderung automatisch weniger zugetraut, sagte Sozialministerin Diana Golze (Linke). Es seien aber gerade Schwerbehinderte, die nicht nur gut ausgebildet, sondern auch motiviert seien. Bei einer vom Landesamt festgestellten Behinderung von mehr als 50 Prozent wird ein Schwerbehindertenausweis ausgestellt. In Brandenburg besitzen rund 268.000 Menschen dieses Dokument. Im Arbeitsleben sind Schwerbehinderte besonders geschützt.

Von dpa