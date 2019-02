Potsdam

Neue Sicherheitsmerkmale auf Medikamenten sollen Verbraucher künftig besser vor Fälschungen schützen. An diesem Samstag (9. Februar) startet ein neues Schutzsystem in Europa. Rezeptpflichtige Mittel müssen dann einen Code auf der Verpackung tragen, mit dem sich per Scan in der Apotheke die Echtheit überprüfen lässt, wie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ( BfArM) in Bonn erklärt. Ferner soll ein Öffnungsschutz wie ein Siegel garantieren, dass Schachteln nicht schon aufgemacht wurden und Kriminelle Pillen umverpackt haben. Die Fälschungsrichtlinie geht auf eine EU-Vorschrift von 2011 zurück.

Die Zahl der Fälschungen in der legalen Arznei-Lieferkette sei zwar gering, betonte das BfArM. 2018 hat die Behörde weniger als zehn Verdachtsfälle verzeichnet. „Bei den Fälschungen handelte es sich meist um Originalware, die illegal umverpackt wurde oder um Originalware aus Diebstählen, die wieder in die legale Vertriebskette eingebracht wurde“, erklärte ein Sprecher. Es könnten aber jeweils etliche Packungen betroffen sein, zudem bleibe eine Dunkelziffer.

Großes Problem mit illegalem Handel

Die Einnahme gefälschter Arznei könne „gravierende gesundheitliche Auswirkungen“ für Patienten haben, warnt das BfArM. Manipuliert würden Wirkstoffe und Zusammensetzung, aber auch Herkunftsangaben und Bezeichnungen. Weit größer ist das Problem im illegalen Handel, etwa im Internet, und bei Pillen, die über die Grenze geschmuggelt werden. Das Landgericht Potsdam hatte in einer Reihe von Verfahren die Betreiber einer Internetseite verurteilt, die gefälschte Potenz- und Schlankheitsmittel vertrieben haben. Die Viagrabande erzielte einen Umsatz von rund 21 Millionen Euro.

Die Bande habe nachgeahmte, zum Teil auch wirkungslose Medikamente in Asien gekauft und über Internetseiten wie „Pillendienst“ und „Männerapotheke“ verkauft. Einer der Drahtzieher kommt aus Treuenbrietzen ( Potsdam-Mittelmark), deswegen waren die Prozesse hier geführt worden.

Der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes, Fritz Becker, begrüßte die neue Richtlinie. „Es bietet zusätzlichen Schutz davor, dass gefälschte Arzneimittel von kriminellen Banden in den legalen Handel eingeschleust werden und somit in Apotheken gelangen können“, sagte er.

Alte Verpackungen noch im Umlauf

Die neuen Verpackungen mit dem Siegel und der individuellen Verpackungsnummer kommen nach und nach auf den Markt. Die vor dem 9. Februar produzierten Medikamente können auch nach dem 9. Februar verkauft werden.

Die neuen Arzneimittelpackungen mit den zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen würden allmählich in den Markt kommen, erklärte Becker. Denn zunächst könnten die schon vor dem 9. Februar produzierten Medikamente auch nach diesem Stichtag noch abgegeben werden.

Bei Fälschungen geht der Alarm los

Künftig aber soll automatisch ein Alarm in der Apotheke losgehen, wenn dort eine Manipulation auftaucht: Die Echtheitsprüfung in Deutschland hat der Verein Securpharm aufgebaut, ein Zusammenschluss von Pharma- und Apothekerverbänden. Jede Packung hat dabei eine individuelle Seriennummer, die in das System eingespeist wird. Mit dem Scan der Codes lässt sich in der europaweiten Datenbank prüfen, ob die Nummer von einem Hersteller vergeben wurde oder womöglich eine Packung mit derselben Nummer schon über die Theke ging.

Für die Branche ist es ein Mammutprojekt: 19 345 Apotheken, 346 Pharmaunternehmen, 887 Großhändler und 406 Krankenhausapotheken in Deutschland werden laut Securpharm an das System angebunden. „Die Umsetzung der Fälschungsschutzrichtlinie gehört zu den größten Infrastrukturprojekten der Arzneimittelversorgung in Europa“, erklärte der Verein. Der Pharmaverband BPI schätzt die Investitionen alleine bei den Unternehmen auf mehr als eine Milliarde Euro.

