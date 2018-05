Brandenburg Neue MAZ-Serie - Hallo Nachbar! In der neuen Serie der MAZ werden ab sofort Menschen vorgestellt, die Ihnen schon mal über den Weg gelaufen sind, die Sie schon mal beim Einkaufen gesehen haben oder die gerade bei Ihnen nebenan eingezogen sind. Vielleicht erkennen Sie Ihren Nachbarn wieder?

Wer Fisch mag, der kommt an Benno Schöpp nicht vorbei. Der 52-Jährige, der seit 1987 einen Fischereibetrieb in Hohennauen führt, ist bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Kein Wunder: Mittwochs, freitags und samstags steht er mit seinem Verkaufswagen auf dem Märkischen Platz in Rathenow, dienstags bietet er seine Ware in Premnitz an. Seine Reviere sind die Untere Havel und der Wolzensee. Wenn man Benno Schöpp fragt, warum er seinen Job liebt, dann bekommt man eine klare und kurze Antwort: „Draußen sein, alleine sein, kein Gequassel, keine Musik.“ Quelle: Markus Kniebeler