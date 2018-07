Potsdam

Der mögliche Umbau der Stasi-Unterlagenbehörde stößt in Brandenburg auf Kritik. Die Aufbearbeitungsbeauftragte Maria Nooke befürchtet, dass die einzige Brandenburger Außenstelle der Behörde in Frankfurt (Oder) der Umstrukturierung zum Opfer fallen könnte. Brandenburg sei bereits jetzt das einzige Bundesland, in denen an zwei Orten der ehemaligen Stasi-Bezirksstellen keine Außenstellen mehr existierten, teilte sie am Dienstag mit. In allen anderen Ländern gebe es zwei oder drei Außenstellen.

„In dem Flächenland Brandenburg ist die BStU-Außenstelle einer der wichtigsten regionalen Partner bei der Aufarbeitung von SED-Unrecht“, sagte sie. Es reiche für jene, die Akteneinsicht nehmen wollten, nicht aus, auf die Zentrale in Berlin zu verweisen. „Insbesondere die Bürgerinnen und Bürger an der Peripherie unseres Landes sollten nicht in dem Gefühl bestärkt werden, vom politischen Entscheidungsprozess verdrängt zu werden“, sagte Nooke.

Symbol der friedlichen Revolution

Auch zwei ehemalige Mitglieder des Bürgerkomitees zur Stasi-Auflösung meldeten sich zu Wort. Die Außenstellen seien „sowohl lebendiges Ergebnis als auch Symbol unserer friedlichen Revolution und dürfen daher keinen weiteren Reduzierungsplänen ausgesetzt werden“, sagte Manfred Mruczek, Mitbegründer des Potsdamer Bürgerkomitees zur Stasi-Auflösung.

Ähnlich äußerte sich Christoph Polster vom Cottbuser Komitee. Er sitzt dem Verein Aufarbeitung Cottbus vor und warnte davor, dass ausgerechnet im 30. Jahre nach Erstürmung der Stasi-Unterlagenbehörden das Vermächtnis der Bürgerkomitees durch Standort-Schließungen missachtet werden. Er begrüßte daher auch die Initiative der Landtagsfraktion der Grünen, die sich ebenfalls für den Erhalt der Außenstelle stark gemacht hatte. Auch die Landesregierung will sich für den Erhalt des Standorts einsetzen.

Von Torsten Gellner