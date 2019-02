Potsdam

In den dritten und vierten Grundschulklassen Brandenburgs gibt es Ärger um die Zeugnisse. Nur wenige Tage vor Halbjahresende hatte das Bildungsministerium eine neue Vorschrift für die Noten im Unterrichtsfach Deutsch für das laufende Schuljahr erlassen, die die Bewertung von neuen und anderen Kompetenzen bei den Schülern vorsieht.

Viele Lehrer wussten zwar von den neuen Kompetenzfeldern, aber nicht, dass sie schon in diesem Schuljahr in die Notengebung einfließen. Der Brandenburgische Pädagogen-Verband (BPV) kritisiert die Regelung deshalb als rechtlich unzulässig. Er geht sogar davon aus, dass die Noten anfechtbar sind und rechnet mit Klagen von Eltern.

Lesen Sie auch zum Thema:

Betrachtet man die Reaktionen der MAZ-Leser auf Facebook, haben diese eher Mitleid mit den Lehrern: „Das ist doch idiotisch. Welcher Lehrer soll das machen in so kurzer Zeit. Unglaublich“, schreibt etwa Michaela Bothe. „Wieder einmal mehr Bürokratie als nötig. Dafür müssten extra Pädagogen eingestellt werden“, meint Jenny Hager. Sie beklagt die „immer wieder neuen schwachsinnigen Ideen“, mit denen „Lehrer belastet und die Kinder zu qualifizierten Lohnabhängigen gedrillt werden sollen“.

„Schade um die Lehrer, die verheizt werden dadurch und den Ärger abfangen müssen“, kommentiert auch Su Sen. Und Volker Punzel bringt es auf den Punkt: „Nicht in den Schulen ist Nachhilfe erforderlich, sondern in erster Linie bei den nicht nur in diesem Fall instinktlos agierenden Personen im zuständigen Ministerium.“

MAZ-Leser Philip Schieck sieht eine Ursache der Probleme in der föderalen Struktur: „Wir brauchen endlich ein kompetentes Bildungsministerium und einen einheitlichen Lehrplan. Es ist grauenvoll, dass jedes Bundesland seine eigenen Strukturen und Inhalte bestimmt. Dann schafft man es eventuell auch, Änderungen rechtzeitig zu entscheiden und bekannt zu geben.“

Mehr Deutschunterricht wäre wichtiger

Neben dem Ärger über das Brandenburger Bildungsministerium und den zeitlichen Ablauf der Reform herrscht in den Kommentaren vor allem Unverständnis über deren Inhalt vor. Bislang mussten Lehrer in der dritten und vierten Klasse folgende Kompetenzen bei Schülern beurteilen: „Lesen und mit Texten und Medien umgehen“, „Texte verfassen und Rechtschreiben“ sowie „Sprechen und Zuhören“. Nun sollen sie fünf Kompetenzbereiche bewerten: „Sprechen und Zuhören“, „Schreiben und Rechtschreiben“, „Lesen/Lesefertigkeiten nutzen“, „Mit Texten und Medien umgehen“ sowie „Sprachwissen und Sprachbewusstheit entwickeln“.

„Welche ’Experten’ denken sich denn solchen Mist aus?“ empört sich Anja Penzold. „Wie will man Zuhören bewerten? Und das Schriftbild: wenn jemand mit schlechter Handschrift (Grobmotoriker) eine sehr gute Rechtschreibung hat, bekommt der auch nur ne Drei? Mit Medien umgehen: Gibt es überhaupt die materiellen Voraussetzungen dafür an jeder Schule? Gibt es dazu eigentlich einen aussagekräftigen Rahmenlehrplan und die daran angepassten Schullehrpläne?“ Viel wichtiger sei doch, dass es mehr Deutschunterricht gibt, meint Penzold. „Sieben bis acht Stunden in den ersten beiden Klassen sind zu wenig.“

In der DDR war das Notensystem einfacher

Einige stellen sogar das ganze Notensystem in Frage: „Wenn wir als Eltern das zulassen, sind wir selbst schuld“, schreibt Leserin Irene Noah. „Den Kindern wird damit kein Gefallen getan. Es wird immer gute und nicht so gute Schüler geben, das heißt aber nicht, dass aus ihnen nichts wird. Bei diesen schriftlichen Zeugnissen wird jeder nur das lesen, was er lesen will.“ Und Thomas Müpunkt sehnt alte Zeiten herbei: „Früher gab es je Schulfach eine Zeugnisnote, ganzzahlig zwischen 1 und 5 in der DDR, später zwischen 1 und 6 in Brandenburg als Teil der Bundesrepublik“, schreibt er.

„Aus Einzelnoten, die im Laufe des Schuljahres vergeben wurden, konnte man ziemlich gut auf die zu erwartende Zeugnisnote schließen. Nein, es war nicht immer der Durchschnitt, sondern Noten haben unterschiedliche Gewichtung und Lehrer konnten auch Tendenzen berücksichtigen und auch Ausrutscher ausschließen. Am Ende hat der Klassenlehrer die Noten mit Füller oder Kugelschreiber für jeden seiner Schüler in ein Zeugnisformular eingetragen. Heute macht man aus Grundschul-Halbjahreszeugnissen ein Drama und erwartet Klagen vor den Gerichten. Gibt es eigentlich einen Beipackzettel, damit Oma noch weiß, wieviel zusätzliches Taschengeld die gute Benotung Wert ist?“

Von MAZonline