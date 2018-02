Obdachlose leben in einem Teufelskreis

Es wird kalt. Richtig kalt – bis zu minus zehn Grad. In Berlin leben rund 6000 Menschen auf der Straße. Die Stadt hat ihre Notunterkünfte gerade aufgestockt. In Brandenburg sind die Kapazitäten längst ausgereizt – nur noch wenige Notbetten sind frei. Abgewiesen wird in der Kälte jedoch keiner. Und trotzdem gibt es Probleme, mit denen umgegangen werden muss.