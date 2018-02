„In Cottbus herrscht kein Bürgerkrieg“

Die Situation in Cottbus ist angespannt. Syrer greifen Deutsche an, Rechtsextreme verprügeln Flüchtlinge, die Polizei rüstet auf. Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) hat in scharfen Worten die mangelnde Unterstützung der Kommunen bei der Integration kritisiert. Im MAZ-Gespräch warnt er vor medialen Übertreibungen – und vor der Gefahr rechtsfreier Räume.