Potsdam. Wenn man nicht genug von Glühwein bekommen kann und heute unbedingt nochmal auf einen Weihnachtsmarkt gehen will, dann kann man das in Brandenburgs Landeshauptstadt beim " Blauen Lichterglanz" in Potsdam tun - oder in vielen anderen Märkten in ganz Deutschland.

Von MAZonline/ reisereporter