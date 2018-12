Bad Belzig

Der Ärger in der Bad Belziger Kurparksiedlung war groß. Von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen klagten Kunden über Störungen und Ausfälle. Telefonieren und das Surfen im Internet waren durch die Probleme nicht möglich, das Kabelfernsehen soll aber laut RFT problemlos funktioniert haben. Nutzer Holger Ludewig spricht im sozialen Netzwerk Facebook vom einem „Totalausfall.“

Defektes Bauteil sorgt für Probleme

Ines John ist Pressesprecherin beim zuständigen Netzbetreiber RFT Kabel aus Brandenburg an der Havel. Sie bestätigt die Probleme. „Schuld war ein Glasfaserpatch und ein Fibernode, das beschädigt war. Das Bauteil wurde schnell von den Technikern ausgetauscht“, sagt John weiter. Doch auch hierbei traten Komplikationen auf.

„Dieses Bauteil war ebenfalls defekt, es handelt sich also um ein doppeltes Unglück. Das kann vorkommen, es tut uns sehr leid“, kommentiert John die Ausfälle, die laut RFT bis Donnerstagmorgen um 8 Uhr andauerten. Mittlerweile seien die Probleme behoben, das Netz laufe wieder „reibungslos.“ Weitere technische Ausfälle, die Bad Belziger Kunden in den letzten Wochen und Monaten betrafen, sind Ines John nicht bekannt.

Glasfaserausbau für das Jahr 2019 geplant

Das Unternehmen plant, 2019 sein Glasfasernetz in der Kreisstadt auszubauen. So sollen in Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugenossenschaft Klinkengrund zukunftssichere FTTB-Zugänge entstehen. Die Abkürzung bedeutet Fibre to the Building, aus dem Englischen übersetzt „Glasfaser bis zum Gebäude.“

Laut dem Geschäftsführer der RFT Kabel, Stefan Tiemann, werde FTTB in wenigen Jahren zur Standardausstattung von Wohn- und Geschäftsimmobilien gehören. „Wer nicht entsprechend vorsorgt, wird den Anschluss verlieren.“

Von André Großmann