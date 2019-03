Brandenburg Kommentar - Oilen nach Aten Brandenburgs Schüler sollen besser werden im Lesen und Schreiben. Das Verbot der Methode „Lesen durch Schreiben“ ist zwar richtig, wohl aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Probleme liegen tiefer, meint MAZ-Redakteur Torsten Gellner.

Schreiben will gelernt sein. Das klappt in Brandenburg aber nicht so gut. Quelle: Jens Kalaene/dpa