Opernsänger stellen sich gegen den Dirigenten

Potsdam. Mit dem künstlerischen Niveau steigen beim Staatstheater Cottbus offenbar auch die Adrenalinspiegel. Der 2008 angetretene Generalmusikdirektor Evan Christ hat die Musiksparte des Hauses in den vergangenen Jahren zu einst ungeahnten Erfolgen geführt. Doch neuerdings kracht es hinter den Kulissen gewaltig. Die Rede ist von unhaltbaren Zuständen, von seit Jahren anhaltenden Ausfällen, Demütigungen und Beleidigungen des Musikdirektors gegenüber Musikern und Sängern. Nun haben die Solisten der Cottbuser Opernsparte einen Brief an den Intendanten, Martin Schüler, und an den Geschäftsführenden Direktor des Theaters, Martin Roeder, geschrieben.

Erste Anzeichen auf Facebook

Auslöser für das acht Seiten starke Schreiben ist offenbar die Kündigung des Musikers Frank Bernhard. Der hatte Anfang März öffentlich auf Facebook den „täglichem Terror“ bei der Probenarbeit beklagt. Die Sänger liefern in ihrem Beschwerdebrief eine Liste von angebliche Vergehen des Musikdirektors. Da werden „zehnminütige Hasstiraden“ genannt, Ausfälle, in denen ein musikalischer Leiter als „faules arrogantes Schwein“ beschimpft worden sein soll und Drohungen, jemanden durch die nächste Vorstellung zu „peitschen“. Auch ein Stuhl soll schon mal geflogen sein.

Schweigen am Cottbuser Theater

Offizielle Reaktionen auf die Vorwürfe gibt es bislang so gut wie keine. Beim Cottbuser Staatstheater geht man derzeit auf Tauschstation. Weder vom Intendanten noch vom Geschäftsführenden Direktor war am Dienstag auf Anfrage eine Stellungnahme zu bekommen. Generaldirektor Evan Christ schweigt ebenfalls, da der Brief ja nicht an ihn gerichtet sei. Hinter vorgehaltener Hand ist zu hören, dass Evans zwar eine cholerische Person sei, möglicherweise ein Teil des Ensembles aber schlicht Probleme habe, die von ihm abverlangte Leistung zu liefern. Denn unstrittig ist, dass das künstlerische Niveau der Musiksparte seit seinem Amtsantritt deutlich gestiegen ist.

Die Ministerin hofft auf Gespräche

Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD), an die eine Kopie des Briefes gegangen ist, hofft, dass die Vorwürfe „vor Ort mit allen Beteiligten angemessen geklärt werden“. Erste Gespräche soll es bereits gegeben haben. Der Stiftungsrat der Brandenburgischen Kulturstiftung, zu der das Staatstheater gehört, wird sich Ende Mai mit dem Thema befassen.

