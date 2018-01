Ornithologe warnt vor ungezügelter Besiedelung

Potsdam. Übliche Verdächtige wie Kohlmeise, Haussperling und Amsel hat der Ornithologe des Nabu Brandenburg, Manfred Pohl, schon jetzt in seinem Garten gesichtet. Pohl geht davon aus, dass auch andere Vogelfreunde in Brandenburg solche Gefiederte erblicken dürften, wenn sie sich bis einschließlich Sonntag, 7. Januar, wieder an der Nabu Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ beteiligen. Zum achten Mal in Folge sollen Vogelfreunde eine Stunde lang ankommende Vögel in ihrem Garten oder an einer bestimmten Stelle im Park zählen und melden.

Möglicherweise, so Pohl, fallen die Ergebnisse aber gar nicht so üppig aus wie in früheren Jahren. „Das offene Wetter ist für die Wintervogelzählung natürlich nicht sehr günstig“, sagt er. Mit „offenem Wetter“ meint Pohl die milden Temperaturen. „Die Vögel können überall und nirgends sein.“ Denn es gebe ja auch jenseits der Futterhäuschen noch genügend Nahrung.

Im vergangenen wurden bei der Aktion in Brandenburg zum Beispiel elf Prozent weniger Kohlmeisen gezählt als noch im Januar 2016. Das heiße aber nicht, dass es tatsächlich so viel weniger Kohlmeisen in Brandenburg gebe, hatte der Nabu in seiner Auswertung mitgeteilt. Es könne auch sein, dass sich die Meisen eher im Wald aufhalten, weil es dort sogar im Winter noch ziemlich viel zu fressen gebe.

Pohl sieht aber keinen Grund zur Entwarnung. Im Gegenteil: Er ist der Überzeugung, dass tatsächlich die Gesamtzahl der Vögel abnimmt. Die Gründe: Der enorme Rückgang der Insekten und dazu in städtischen Gebieten wie Potsdam eine ungezügelte Besiedelungsaktivität. Die nehme den Vögeln den Lebensraum. Zum Beispiel nennt er die Kolonie Daheim in der Teltower Vorstadt oder Neubauten am Horstweg.

„Mitunter werden sogar in der Brutperiode noch Bäume abgeholzt.“ Die Tendenz, immer mehr Naturräume wegen der Besiedelungsinteressen zu zerstören und zu zerschneiden sei aus Sicht der Naturfreunde fatal. Pohl führt unter anderem den Rückgang der Nachtigall auf diese Raumpolitik zurück. Stets müsse daher eine unabhängige Naturschutzbehörde prüfen, ob zum Beispiel das Fällen eines bestimmten Baumes vertretbar sei. Den Sinn für Naturschutz vermisse er als Nabu-Vertreter oft.

Die Zählung von Freitag bis Sonntag sei im Prinzip ganz einfach: „Man stellt sich eine Stunde lang an eine Stelle im Garten oder Park hin und schreibt immer die höchste Zahl einer in dieser Stunde gezählten Vogelart auf.“ Diese Zahl melde man Online oder per Brief dem Nabu. Eine gewisse Sachkenntnis über die Arten solle man schon mitbringen. Allerdings unterstützt der Nabu in Zweifelsfällen auch die Zähler, zum Beispiel unter www.nabu.de.

