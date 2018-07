Potsdam

Die Forderung einiger Gemeinden, das Land möge sie zu „wolfsfreien Zonen“ erklären, erinnert beim ersten Hinsehen an West-Berlin während des Kalten Kriegs: Dort proklamierten Pazifisten in einigen Wohnstraßen „atomwaffenfreie Zonen“. Nicht, dass dort Pershings stationiert gewesen wären. Auch wären die paar Straßenzüge im Falle eines Nuklearschlags ebenso wenig verschont geblieben wie der Rest der Stadt. Doch auf die Symbolik kam es an. Man wollte das Böse nicht, das von außen den Frieden bedrohte.

Ähnlich verhält es sich mit wolfsfreien Zonen. Das Problem des Konzepts Zone: Es beschreibt einen Wunschzustand, ist jedoch kaum durchsetzbar. Wölfe achten nicht auf Ortsschilder oder irgendwelche Betretungsverbote. Deswegen wäre eine Zone zunächst bedeutungslos. Es sei denn, man würde wolflose Gegenden mit der Hilfe von Waffengewalt schaffen. Das genau wollen die Wolfsgegner – und deshalb ist die „wolfsfreie Zone“ ein Kampfbegriff. Die Initiatoren möchten – das sagen sie offen – die Raubtiere ins Jagdrecht aufnehmen, also zum Abschuss freigeben.

Genau das versucht das Land mit Berufung auf europäische und weltweite Artenschutzregeln zu verhindern. Wer Zonen will, stellt die Systemfrage. Deshalb wird das Land niemals auf diese Forderung eingehen.

Von Ulrich Wangemann