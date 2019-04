Schönefeld

Ferienzeit ist auch Reisezeit: Zu Beginn der Osterferien in Brandenburg und Berlin kann es an den Flughäfen in der Region zu langen Wartezeiten kommen. Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg rechnet mit 1,3 Millionen Fluggästen in Schönefeld und Tegel in der Zeit vom 12. bis zum 26. April, wie sie auf Anfrage mitteilte. Das wären 20 Prozent mehr Reisende als im gleichen Zeitraum 2018.

Allein am langen Wochenende vom 19. bis zum 22. April könnten es laut der Gesellschaft bis zu 400.000 Fluggäste werden. Passagieren wird geraten, sich vor dem Flug über eventuelle Verspätungen zu informieren und den Online-Check-In zu nutzen. Außerdem sollten sie mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein.

Doch auch diejenigen, die mit dem Auto in die Ferien wollen, brauchen Zeit und Geduld: Wegen vieler Baustellen müssen Autofahrer mit Staus und Behinderungen auf Brandenburgs Straßen rechnen – vor allem ab Freitagnachmittag.

Von RND/dpa/iro