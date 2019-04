Potsdam

Es wird viel gebaut auf den Straßen von Brandenburg und Berlin. Das bekommen Autofahrer besonders zu Beginn der Osterferien zu spüren. Ab dem frühen Freitagnachmittag müsse mit Staus und Behinderungen gerechnet werden, erklärte Sandra Hass vom ADAC Berlin-Brandenburg.

Die Lage entspanne sich erfahrungsgemäß ab Samstagnachmittag. Speziell betroffen sei der Berliner Ring mit einer Vollsperrung im Norden: Auf der A10 ist die Strecke zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder von Freitagabend (22 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr) gesperrt.

Auf den Autobahnen Richtung Süden (A9 und A13) und Norden (A24) gibt es laut Hass streckenweise Geschwindigkeitsbeschränkungen wegen Bauarbeiten. Zum Ferienbeginn müssen Autofahrer demnach mit Staus rechnen.

Richtung Osten und Westen gebe es keine besonderen Einschränkungen durch Baustellen. Aber auch dort müsse wegen des allgemein erhöhten Verkehrsaufkommens mehr Zeit eingeplant werden.

Doch nicht nur in Brandenburg wird das Wochenende für Autofahrer zur Geduldsprobe: Acht Bundesländer starten am Freitag in die Osterferien. Das sorgt laut der Stauprognose des ADAC im gesamten Bundesgebiet für volle Straßen.

