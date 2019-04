Potsdam

Mit Temperaturen um die 19 Grad soll das Wetter nach dem verregneten Osterfest 2018 in diesem Jahr mitspielen – Grund genug also, die Feiertage im Grünen zu verbringen. Und wo ginge das romantischer als bei einem der vielen Osterfeuer in der Region?

In manchen Regionen werden die Flammen zur Begrüßung des Frühlings bereits am Gründonnerstag entzündet, andernorts erst am Abend des Ostersonntags. Die meisten in Brandenburg finden aber am Karsamstag statt – oft verbunden mit Grillen, Livemusik, Kinderunterhaltung, Fackelumzug oder Osterkirmes. Unsere Karte zeigt, wo was los ist:

Das könnte Sie auch interessieren:

Von MAZonline