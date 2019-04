Potsdam

Am Wochenende brennen in der Mark wieder vielerorts die Osterfeuer. Sie gehen auf den heidnischen Brauch der germanischen Frühlingsfeuer zurück, mit denen im 15. Jahrhundert die bösen Wintergeister vertrieben werden sollten. Der Überlieferung zufolge hatte aber auch schon Papst Zacharias im Jahr 751 mit dem Abbrennen eines Holzstoßes ein Zeichen an Bonifatius absenden wollen.

In manchen Regionen werden die Osterfeuer zur Begrüßung des Frühlings bereits am Gründonnerstag entzündet, andernorts erst am Abend des Ostersonntags. Die meisten in Brandenburg finden aber am Karsamstag statt – oft verbunden mit Grillen, Livemusik, Kinderunterhaltung, Fackelumzug oder Osterkirmes. In unserer Übersicht finden Sie eine Auswahl von klein bis groß, sortiert nach Tag und Region:

++ Osterfeuer am Gründonnerstag , 18. April 2019 ++

Potsdam : Osterfeuer im Volkspark

Potsdamer aufgepasst: Das große Feuer im Volkspark wird in diesem Jahr schon am Gründonnerstag entzündet. Los geht es mit Programm der Freiwilligen Feuerwehr Bornstedt, Feuerschalen und Getränken, Gegrilltem und Stockbrot ab 17 Uhr. Das große Feuer wird um 18.30 Uhr entzündet. Es ist der normale Parkeintritt von 1,50 Euro (ermäßigt 0,50 Euro zu zahlen).

Donnerstag, 18 April 2019, ab 17 Uhr, Wiesenpark im Volkspark, Pappelallee 4, Potsdam

Potsdam : Osterfeuer im Kirchsteigfeld

Der Sport Club Potsdam lädt zum Osterfeuer auf sein Vereinsgelände ein. Bereits am Vormittag werden Ostereier mit Anhängern in Drewitz und im Kirchsteigfeld versteckt. Die gefundenen Eier können dann ab 15 Uhr gegen ein gefülltes Osterkörbchen eingetauscht werden. Dazu ist auf dem Vereinsgelände ein großes Kinderprogramm mit Basteln, Osterdreikampf und Osterquiz geplant. Gegen Hunger und Durst gibt es Gegrilltes, Waffeln, Kaffee und Osterbowle.

Donnerstag, 18. April 2019, ab 15 Uhr, Vereinsgelände an der Maimi-v.-Mirbach-Str. 11/13, Potsdam

Brieselang ( Havelland ): Osterfeuer am Nymphensee

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Brieselang e.V. und das Gasthaus Brieselang laden zum Osterfeuer ein. Es findet bereits am Gründonnerstag, dem 18. April, ab 19 Uhr am Nymphensee statt.

Donnerstag, 18. April 2019, 19 Uhr, Nymphensee

Werder ( Potsdam-Mittelmark ): Osterfeuer in den Havelauen

Die Auenländer halten an ihrer Tradition fest und entzünden auch in diesem Jahr am Gründonnerstag das Osterfeuer auf der Wiese gegenüber der Mielestraße. Die neu gegründete Initiative Stadtnatur wird mit Kindern Samenkugeln von bienenfreundlichen Blühpflanzen kneten. Die Band G.O.L.D. spielt Rock zwischen Hardcore, Indie und Funk. Auch Gitarrist Niclas Freese ist wieder dabei.

Donnerstag, 18. April 2019, 17 bis 22 Uhr, Mielestraße 2, Werder

Groß Kreutz ( Potsdam-Mittelmark ): Osterfeuer mit Fackelumzug

Feuerwehr und Förderverein veranstalten wieder das traditionelle Osterfeuer vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Krielow. Ab 19.30 Uhr gibt es einen Fackelumzug. Für Speis und Trank wird gesorgt.

Donnerstag, 18. April 2019, ab 19 Uhr, Bochower Str. 28, Groß Kreutz

Königs Wusterhausen ( Dahme-Spreewald ): Osterfeuer auf dem Funkerberg

Der Feuerwehrverein Königs Wusterhausen e.V. lädt mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Königs Wusterhausen zum traditionellen Osterfeuer auf dem Funkerberg ein. Die Besucher erwarten jede Menge leckeres Essen, leckere Cocktails und andere Getränke. Auch für die Kleinen gibt es wieder jede Menge zu erleben. Für gute Laune und Musik ist DJ Björn mit dabei.

Donnerstag, 18. April 2019, ab 17 Uhr auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen

++ Osterfeuer am Karsamstag , 20. April 2019 ++

Potsdam : Osterfeuer in Bornim

Die Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Bornim veranstaltet ihr Osterfeuer hinter dem Gerätehaus. Es gibt Stockbrot, Gebratenes und Musik.

Sonnabend, 20. April 2019, ab 17 Uhr, Mitschurinstraße 1a

Potsdam : Osterfeuer am Schlossstrand

Bier und Alkoholfreies, Bratwurst und Musik vom DJ-Team Flying Sound. Auch am Schlossstrand in Marquardt wird am Wochenende ein Osterfeuer entzündet. Los geht’s um 18 Uhr.

Sonnabend, 20. April 2019, ab 18 Uhr, Hauptstraße 14 in Marquardt

Beim Osterfeuer in Falkensee 2018 war das Wetter schlecht. Quelle: Carsten Scheibe

Falkensee ( Havelland ): Großes Osterfeuer an der Schillerallee

Falkensee Events lädt wieder zum großen Falkenseer Osterfeuer ein. Los geht es ab 16 Uhr mit einem bunten Kinderanimationsprogramm. Die kleinen Gäste können sich außerdem auf ein Bastelstudio, ein Bungee-Trampolin, eine Riesenrutsche und andere Überraschungen freuen. Gegen 17.30 Uhr wird das Feuer dann entzündet begleitet von Michael O` Connor Kelly als Liveact. Die Diskothek DJ Andy and Friends heizt dann bis etwa 23 Uhr mit aktuellen Hits und Oldies ein. Für das leibliche Wohl ist mit Bratwurstgrill, Gulaschkanone und Getränkeausschank gesorgt. Wie jedes Jahr unterstützt die Freiwillige Feuerwehr Falkensee die Veranstaltung.

Sonnabend, 20. April 2019, 16 Uhr bis Mitternacht, Freifläche an der Schillerallee, Nähe Alter Fischerweg

Luckenwalde ( Teltow-Fläming ): Osterfeuer mit Osterkirmes

Die Feuerwehr Luckenwalde lädt zum Osterfeuer auf der Festwiese ein. Für das leibliche Wohl wird mit Bratwurst und Getränken gesorgt, außerdem gibt es eine Osterkirmes.

Sonnabend, 20. April 2019, 18 Uhr, Festwiese am Meisterweg

In Luckenwalde gibt es neben dem Osterfeuer wie schon 2018 auch eine Osterkirmes und einen Fackelumzug. Quelle: Angelina Tenschert

Brandenburg an der Havel : Osterfeuer am Wiesenweg

Am Ostersamstag findet das größte Osterfeuer in Brandenburg an der Havel am Wiesenweg statt. Mit Musik, Tanz und Unterhaltung für klein bis groß gibt es jede Menge Spaß und Unterhaltung. Auch in diesem Jahr gibt es einen Fackelumzug, begleitet vom Spielmannszug „ Stahl Brandenburg“, bevor das Osterfeuer angezündet wird

Sonnabend, 20. April 2019, ab 16 Uhr, Wiesenweg, Brandenburg an der Havel

Trechwitz ( Potsdam-Mittelmark ): Osterfeuer mit Brexit-Spektakel

Vor 20 Jahren gab es einen Aufruf an die Vereine in der Region, das höchste Osterfeuer zu bauen. Seitdem entzündet der Freizeit- und Jugendvereins Trechwitz in Kloster Lehnin jährlich ein Osterfeuer, das weit in die Region hinein seinesgleichen sucht und Tausende Besucher anlockt. Jedes Jahr hat das Spektakel ein anderes Motto - 2018 brannten zwei acht Meter hohe „Türme von Troja“. In diesem Jahr wird es politisch: Seit einigen Wochen bauen die Vereinsmitglieder auf dem Festplatz deshalb an der Londoner Tower Bridge, die als Symbol für den Brexit in Flammen aufgehen soll.

Sonnabend, 20. April 2019, ab 18 Uhr, Schmiedestraße 11, Kloster Lehnin

Die Türme für die hölzerne Tower Bridge, die beim Trechwitzer Osterfeuer abbrennen sollen, sind schon so gut wie fertig. Quelle: Christine Lummert

Bad Belzig ( Potsdam-Mittelmark ): Osterfeuer auf dem Hagelberg

Besonders eindrucksvoll dürfte wieder das Osterfeuer auf dem Hagelberg im Naturpark Hoher Fläming sein, das am Ostersamstag um 19 Uhr beginnt. An der mit 200 Metern höchsten Erhebung im Hohen Fläming und auf geschichtsträchtigem Boden haben die Besucher nicht nur eine reizvolle Kulisse, sondern auch den Überblick, wo noch im Hohen Fläming die Leute auf einen Plausch zusammenkommen. Verköstigung gibt es natürlich.

Sonnabend, 20. April 2019, 19 Uhr, Hagelberg

Schwielowsee ( Potsdam-Mittelmark ): Osterfeuer mit Hüpfburg und Feuerwerk

Ortsbeirat, Feuerwehr und Sportgemeinschaft laden zum gemeinsamen Osterfeuer am Sport- und Vereinszentrum in Geltow. Um 16 Uhr gibt es bereits ein Feuer für die Kleinen sowie Hüpfburg und Knüppelteig. Um 18 Uhr wird das große Feuer entzündet und um 21.30 Uhr mit einem Feuerwerk gekrönt.

Sonnabend, 20. April 2019, ab 16 Uhr, Am Wasser 2-4, Schwielowsee

Oranienburg ( Oberhavel ): Osterfeuer an der KiC

Die Gemeinde der Evangelisch-methodistischen Kirche (KiC) in Oraneinburg lädt am Ostersonnabend zum Osterfeuer in die Julius-Leber-Straße ein. Geboten werden Kinderspiele, Bratwurst, Kaffee, Kuchen und Stockbrot. Große und Kleine, Nachbarn und Freunde können sich so in gemütlicher Atmosphäre auf das Osterfest einstimmen lassen. Der Eintritt ist frei.

Sonnabend, 20. April 2019, ab 16 Uhr, Julius-Leber-Straße 26

Kremmen ( Oberhavel ): Osterfeuer im Scheunenviertel

Im historischen Scheunenviertel der alten Ackerbürgerstadt Kremmen wird am Ostersonnabend ein großes Osterfeuer angesteckt. Für die musikalische Umrahmung sorgt DJ „Wolle“. Für die kleinen Besucher wird ein Kinderkarussell aufgestellt. Es gibt Süßes und Salziges, einen Imbiss und Getränke. Veranstalter ist der Kremmener Ortsbeirat.

Sonnabend, 20. April 2019, ab 18 Uhr, Scheunenviertel

Für die Kleinen gibt es bei vielen Osterfeuern Stockbrot oder Marshmallows. Quelle: dpa

Grüneberg ( Oberhavel ): Osterfeuer auf dem Kirchhof

Einer schönen Tradition folgend entzünden die Grüneberger ihr Osterfeuer in unmittelbarer Nähe des Gotteshauses auf dem Kirchhof. Bei einem kleinen Imbiss und Getränken können die Einwohner des Ortes dort mit ihren Nachbarn über Gott und die Welt ins Gespräch kommen.

Sonnabend, 20. April 2019, 18 bis 22 Uhr, Dorfanger 18, Löwenberger Land

Liebenwalde ( Oberhavel ): Osterfeuer am Gerätehaus

Nach etlichen Jahren, in denen das Liebenwalder Osterfeuer auf der großen Freifläche an der Zehdenicker Chaussee, Ortsausgang in Richtung Zehdenick, entzündet wurde, findet es dieses Jahr erstmals auf dem Gelände hinter der Feuerwache, Ernst-Thälmann-Straße, statt. Die Kameradinnen und Kameraden sorgen wie immer in Eigenregie für Leckeres vom Grill und Getränke. Die kleinen Gäste können an einer Feuerschale Stockbrot backen. Außerdem werden Strohballen zum Klettern aufgetürmt. Es gibt Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto und in der Abenddämmerung wird ein Fackelumzug gestartet.

Sonnabend, 20. April 2019, ab 17 Uhr, Feuerwache, Ernst-Thälmann-Straße

Schildow ( Oberhavel ): Großes Osterfeuer am Hotel „ Normandie “

Die Besucher dürfen sich neben dem großen Osterfeuer auf eine Vielzahl köstlicher Speisen des Restaurants „ Normandie“, Bier vom Fass, Kunsthandwerk und einem professionellen Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt freuen. Das Osterfeuer wird um 18 Uhr entzündet. Der Eintritt ist frei.

Sonnabend, 20. April 2019, ab 15 Uhr, Hotel „ Normandie“, Hermsdorfer Straße 10

Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin ): Osterfeuer auf dem Flugplatz

Erstmals lädt die Neuruppiner Eventlocation Hangar-312 zum großen Osterfeuer auf dem ehemaligen Flugplatz ein: Mit Musik von der Partyband „Fifty Up“, Grill und Gulaschkanone. Der Eintritt ist frei.

Sonnabend, 20. April 2019, ab 18 Uhr, Hugo-Eckener-Ring 40, Neuruppin

Alt Ruppin ( Ostprignitz-Ruppin ): Osterfeuer am Bollwerk auf der Halbinsel

Auf der idyllischen Alt Ruppiner Halbinsel gibt es am Ostersamstag neben einem Osterfeuer auch Leckereien vom Grill und Livemusik mit der Rockband „ Fireball“ aus Neuruppin. Der Eintritt ist frei.

Sonnabend, 20. April 2019, 18 Uhr bis 1 Uhr, Bollwerk am Restaurant „Zum Seebad“, Auf der Halbinsel 1, Neuruppin

++ Osterfeuer am Ostersonntag , 21. April ++

Brandenburg an der Havel : Osterfeuer im Krugpark

Ein Osterspaziergang durch den Krugpark und die Suche nach Leckereien gehören bei vielen Brandenburgern zur Tradition. Neben Bastelangeboten für Kinder und Erwachsene sorgen Osterspiele für Spaß und Bewegung. Das Café in der Umweltpyramide lädt zum Verweilen ein und am Lagerfeuer können Würstchen gegrillt und Stockbrot gebacken werden. Höhepunkt ist das am frühen Abend entzündete Osterfeuer.

Sonntag, 21. April 2019, ab 14 Uhr, Naturschutzzentrum Krugpark, Wilhelmsdorf 6 P, Brandenburg an der Havel

Ludwigsfelde ( Teltow-Fläming ): Osterfeuer auf der Festwiese

Das Blasorchester Ludwigsfelde lädt zum traditionellen Osterfeuer auf die Ludwigsfelder Festwiese ein. Beginn ist um 17 Uhr. Um 18 Uhr startet ein Fackelumzug am Netto-Markt, der um 19.15 Uhr auf der Festwiese endet. Das Feuer wird um 19.30 Uhr entzündet. Ab 19.30 Uhr beginnt das Party-Programm auf der Bühne mit der Band „Musik & Voice“.

Sonntag, 21. April 2019, ab 17 Uhr auf der Festwiese an der Ringstraße, Ludwigsfelde

Die meisten Osterfeuer werden von den Feuerwehren organisiert und gesichert. Quelle: dpa

Von MAZonline