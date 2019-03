Sony zieht im kommenden Jahr von München nach Berlin. Wie viele Mitarbeiter von der Verlagerung des Hauptsitzes der Firma von der Isar an die Spree betroffen sind und wann genau der Sitz verlegt werde, sei laut einer Sprecherin am Dienstag noch nicht geklärt. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) freut sich: „Berlin wird zum zentralen Musikstandort in Europa.“