Potsdam

Der Fund von Panzergranaten hat die Löscharbeiten am Wochenende in der Nähe von Treuenbrietzen behindert. Wie die Polizei meldete, konnten die Geschosse am Sonntag um 15.05 Uhr gesprengt werden.

Die Munition hatte zwischen den zwischenzeitlich evakuierten Dörfern Frohnsdorf und Tiefenbrunnen gelegen. Die Besatzung eines Bergepanzers der Bundeswehr hatte die Munition am Samstagabend entdeckt, woraufhin die Löscharbeiten in dem Bereich eingestellt werden mussten – die Einsatzleitung ließ einen Sperrkreis von tausend Metern Durchmesser einrichten. Der Fund wurde als extrem gefährlich eingestuft, da die Granaten eine panzerbrechende Wirkung haben. Sprengmeister Mike Schwitzke, der regelmäßig Weltkriegsbomben in Potsdam, Oranienburg und an anderen Orten unschädlich macht, rückte an.

Räum- und Löschpanzer bei Frohnsdorf am 25.August 2018 Quelle: Julian Stähle

Die Pionierpanzer der Bundeswehr werden im Waldgebiet eingesetzt, um der Feuerwehr Wege zu bahnen und gleichzeitig Schneiden ins Grün zu schlagen, an denen das Feuer sich nicht weiter ausbreiten kann. Einen Panzer des Typs „Dachs“ schickte das Pionierbataillon 803 aus Havelberg.

Schweres Gerät kam im Laufe des Wochenendes immer wieder zum Einsatz. So beorderte die Bundespolizei einen Hubschrauber des Typs Puma in die brennenden Wälder im Süden Berlins. Der Puma kann mit Hilfe einer Art wasserdichtem Sack bis zu zwei Kubikmeter Wasser aufnehmen und damit die Flammen aus der Luft bekämpfen.

Einen Transporthelikopter des Typs Sikorsky CH 53 stellte die Bundeswehr. Er hatte entscheidenden Anteil daran, das Örtchen Klausdorf vor den Flammen zu retten. Als einziger Helikopter war der CH 53 in der Lage, nachts Löschflüge zu absolvieren. Der Wasserträger der Maschine fasst bis zu fünf Kubikmeter Wasser.

Wasserwerfer der Polizei im Löscheinsatz bei Frohnsdorf. Quelle: Julian Stähle

Binnen sieben Stunden kippte die Besatzung 20 Mal ihren Wassercontainer über dem brennenden Wald aus. Nach Bundeswehrangaben verbrauchte das Fluggerät in dieser Zeit nicht weniger als 5000 Liter Treibstoff – es musste dreimal aufgetankt werden. Über die gesamte Einatzzeit gemessen, schüttet die Bundeswehr nach eigenen Angaben mehr als 100 000 Liter Löschwasser ins Feuer.

Die Brandenburger Polizei setzte ihre zwei Wasserwerfer ein, um von den Wegen aus die Randstreifen des Waldes zu benetzen. Eines der Fahrzeuge wurde erst vor Kurzem angeschafft. Mit Hilfe von scharfen Wasserstrahlen und Sprühnebel sollen die gigantischen Lastwagen eigentlich Demonstranten in Schach halten.

Von Ulrich Wangemann