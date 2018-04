Personalnot: Kita-Träger zeigt sich selbst an

Potsdam. Die Personalsituation in den Kindertagesstätten des Landes spitzt sich so sehr zu, dass ein Brandenburger Kita-Träger nun zu gravierenden Maßnahmen greift: Der landesweit tätige Kita-Träger Fröbel teilte am Montag mit, sich selber angezeigt zu haben, weil er den gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel nicht mehr halten könne.

Der Kitaträger Fröbel betreibt im Land 36 Kitas mit 4200 Kindern und kritisiert, dass das Land nur die Personalkosten für eine Betreuungszeit von bis zu 7,5 Stunden pro Tag und Kind finanziere. Von den Eltern dringend benötigt würden jedoch bis zu 10 Stunden.

„Keine Schummeleien zu Lasten der Kinder“

„Das Land Brandenburg unterläuft sein eigenes Gesetz. Wir fordern von der Politik Ehrlichkeit und keine Schummeleien beim Personalschlüssel zu Lasten der Kinder sowie der Erzieherinnen und Erzieher“, sagte Fröbel-Geschäftsführer Stefan Spieker.

Die Selbstanzeige soll am Montag dem Bildungsministerium in Potsdam zugestellt werden, das zuständig für die Kitas und die Einhaltung des Personalschlüssels ist. Zuerst hatten die Potsdamer Neuesten Nachrichten über den Fall berichtet.

„Der Druck wird größer“

Der Personalschlüssel in Brandenburg ist laut einer Bertelsmann-Studie von 2015 einer der schlechtesten Deutschlands, obwohl das Land inzwischen aktiv geworden ist. Experten empfehlen im Kleinkindbereich ein Betreuungsverhältnis von 1:3, bei älteren Kindern von 1:7,5. In der Mark kümmert sich durchschnittlich eine Erzieherin um fünf Kleinkinder unter drei Jahren. Bei den Drei- bis Sechsjährigen ist momentan rein rechnerisch eine Erzieherin für 11,5 Kinder zuständig.

In der Praxis ist der vom Land vorgesehene Betreuungsschlüssel jedoch nicht umsetzbar, weil es vielerorts an Personal fehlt. So seien etwa bei Fröbel 36 Vollzeitstellen nötig, um die längeren Betreuungszeiten abzudecken. Nach Angaben des Kitaträgers hätten in einigen Regionen rund die Hälfte der Eltern zurzeit einen Betreuungsbedarf von bis zu zehn Stunden. Aufgrund der steigenden Zahl sehr langer Betreuungsverträge werde der Druck immer größer. „Sollte die Brandenburgische Landesregierung jetzt nicht einlenken und die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, sehen wir uns nicht mehr in der Lage, ab August dieses Jahres weitere neue Verträge mit Betreuungszeiten über 7,5 Stunden pro Tag abzuschließen“, so Spieker.

Von Diana Bade