Nach der Kritik des Landestierschutzverbandes Brandenburg an der geplanten Bogenjagd auf Wildschweine in Kleinmachnow und Stahnsdorf hat sich nun auch die Organisation Peta zu Wort gemeldet. Sie befürchtet, dass mit dem märkischen Pilotprojekt ein Präzedenzfall geschaffen werden soll, „um die archaische Bogenjagd“ in ganz Deutschland zu legalisieren.

„Die Durchführung einer Bogenjagd wäre ein Rückfall ins Mittelalter“, sagt Nadja Michler, Fachreferentin für Wildtiere bei Peta. „Tiere mit Pfeil und Bogen zu jagen, mag vielleicht ein besonderer Kick für einige Hobbyjäger sein. Da die Jagdmethode jedoch außerordentlich grausam ist, darf sie in einer aufgeklärten Gesellschaft keinen Einzug finden.“

Tagelanger Todeskampf befürchtet

Die Auswertung dutzender US-Studien, wo die Jagd mit Pfeil und Bogen vielfach erlaubt ist, zeige, dass diese Jagdmethode oft zu erheblichem Tierleid führt. Oft gelinge den verwundeten Tieren die Flucht, was zu einem tagelangen Todeskampf führen könne. Für Peta ein klarerer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, denn demnach dürfen keinem Tier erhebliche, länger anhaltende Schmerzen zugefügt werden.

Obwohl die Bogenjagd auf Tiere in Deutschland seit 1976 verboten ist, plant das brandenburgische Umweltministerium eine entsprechende Ausnahmegenehmigung. Damit soll die Bogenjagd auf Wildtiere in Stahnsdorf und Kleinmachnow bis vorerst Januar 2020 gestattet werden.

Jagd wird grundsätzlich abgelehnt

„Peta fordert, die Genehmigung zurückzuziehen und appelliert an den brandenburgischen Umweltminister Jörg Vogelsänger, die vorliegenden wissenschaftlichen Fakten anzuerkennen“, heißt es in einer Mitteilung der Organisation. Und weiter: „Umgewühlte Gärten sind ohnehin kein ausreichender Grund, Tötungen zu legitimieren.“

In Kleinmachnow zerwühlen Wildschweine die Gärten auf der Suche nach Futter. Quelle: privat

Allerdings lehnen die Tierschützer nicht nur die Methode mit Pfeil und Bogen ab: Sie halten Jagd grundsätzlich für ungeeignet, um Wildtierpopulationen dauerhaft zu regulieren. Die Zerstörung der Sozialstrukturen durch die Jagd bedinge im Gegenteil sogar deren Anstieg, behauptet Peta unter Berufung auf wissenschaftliche Erkenntnisse.

