Potsdam

Viele Pflegekräfte in Deutschland fühlen sich nach einer neuen Studie durch Überlastung, Dauerstress und geringe Bezahlung ausgezehrt. So klagen drei von vier Pflegerinnen und Pfleger über Hetze bei der Pflege. In der Krankenpflege sagen 80 Prozent, sie müssten ihre Arbeit sehr häufig oder oft in Hast erledigen, in der Altenpflege sind es 69 Prozent. Das zeigt eine am Freitag in Berlin vorgestellte Erhebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Im Schnitt aller Branchen fühlen sich Beschäftigte demnach lediglich zu 55 Prozent gehetzt. Ein angesichts ihrer Arbeitsleistung angemessenes Einkommen vermissen 73 Prozent der Pflegekräfte.

Fast die Hälfte der Beschäftigten in Pflegeberufen sagen, sie müssten oft Abstriche bei der Qualität ihrer Arbeit machen, um ihr Pensum zu schaffen. DGB-Vorstand Annelie Buntenbach sagte: „Die Personaldecke in der Alten- und Krankenpflege ist viel zu knapp, die Entlohnung gerade in der Altenpflege bescheiden und die Arbeitsbedingungen belastend.“

Burn-out und Berufsausstieg

„Die Leute sind verzweifelt, sie steigen aus, werden krank, bekommen Burn-out“, sagt Johanna Knüppel vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe in Berlin. „Die Versorgungsqualität sinkt rapide von Jahr zu Jahr.“ Die Politik habe dies bislang wenig interessiert. Dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das Thema jetzt auf die Agenda gesetzt habe, sei absolut notwendig“, so Knüppel. Fraglich sei, ob er sich durchsetzen könne gegen Interessengruppen – etwa gegen private Heimbetreiber, die an den Personalkosten sparen und so Gewinne generieren würden.

Allein in Brandenburg ist die Anzahl der Pflegebedürftigen von 2005 bis 2015 um von 73500 auf 111500 Menschen gestiegen. Unter jetzigen Bedingungen könnten es laut einer Hochrechnung des Gesundheitsministeriums im Jahr 2040 schon 174000 sein. Dem gegenüber steht laut der Gewerkschaft Verdi ein Rückgang des Pflegepersonals von 20 Prozent in den vergangenen 15 Jahren, so die Landes-Fachbereichsleiterin für Berlin und Brandenburg, Meike Jäger.

Nachts allein auf der Station

Schon jetzt sei oft ein Krankenpfleger für 15 Patienten da – oder nachts allein für eine ganze Station verantwortlich. „Die Alarmzeichen stehen alle auf Rot“, sagt Jäger. Tue sich nichts, müssten „Patienten in ein paar Jahren länger auf Operationen warten.“ Mehr Gehalt sei wünschenswert, aber für viele Pflegekräfte nicht entscheidend, sagt die Verdi-Vertreterin. Die Arbeitsüberlastung sei es, die Pflegekräfte zum Ausscheiden aus dem Beruf oder in die Teilzeitarbeit treibe.

Pflegerinnen mit Patienten in einer Klinik. Quelle: dpa

Selbst das Versprechen mancher Krankenhäuser oder Pflegeheime, mehr Personal einzustellen, fruchte kaum, wenn sich keine Bewerber fänden, sagt Jäger. Die Verdi-Vertreterin verweist etwa auf einen Tarifkonflikt am Klinikum in Brandenburg/Havel. Dort habe die Geschäftsführung 40 neue Jobs in Aussicht gestellt. Doch der Arbeitsmarkt sei leer gefegt, so Jäger.

Bessere Pflege wird teuer

Die Potsdamer Klinikgruppe Ernst von Bergmann, die mehrere Häuser im Land betreibt, teilte auf Anfrage mit, sie versuche ihre Fachkräfte von „pflegefremden Aufgaben“ zu entlasten. Verwaltungstätigkeiten, die Bettenaufbereitung, Essensausgabe und Krankentransporte gehörten dazu.

„Allen ist bewusst, dass wir im gesamten Pflegebereich in den kommenden Jahren deutlich mehr Fachkräfte benötigen“, sagt der Sprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse. „Das können wir aber nur schaffen, wenn die Beschäftigungsbedingungen und die Bezahlung verbessert werden.“

Brandenburg fordere deshalb bereits seit Jahren einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag für die gesamte Pflegebranche. Eine entsprechende Bundesratsinitiative von Brandenburg und Thüringen läuft. Darin heißt es: „Die Länder sehen eine Bereitschaft der Solidargemeinschaft, höhere Versicherungsbeiträge zu akzeptieren.“ Mit dem bisherigen Budget also werde eine bessere Pflege kaum zu finanzieren sein.

Von Ulrich Wangemann