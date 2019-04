Potsdam

Nichts ist klar im politischen Brandenburg, das wird von Umfrage zu Umfrage klarer. Fünf Monate vor der Landtagswahl ist die rot-rote Koalition von einer eigenen Mehrheit weiter entfernt denn je. Was danach kommt, kann niemand ernsthaft sagen.

Die Kommunalwahlen als Fingerzeig

SPD und CDU kämpfen Kopf an Kopf, der jetzt gemessene Unterschied zwischen den beiden Parteien liegt innerhalb der statistischen Fehlertoleranz von Meinungsumfragen. Das eine große Thema, das Dietmar Woidkes SPD doch noch deutlich in die Vorhand bringen könnte, ist nicht in Sicht. Aber auch Ingo Senftleben von der CDU hat sich nicht so weit profiliert, dass die Märker ihn als den klaren Favoriten sehen. Wer am Ende die Nase vorne haben wird, ist ungewiss – ein einziger Fehltritt, ein einziger falscher Ton im Wahlkampf kann den Ausschlag geben. Wirklich profitieren können derzeit nur die Grünen. Sie müssen aber bei den Kommunalwahlen Ende Mai erst noch beweisen, dass sie ihr Stimmungs-Hoch in Stimmen umsetzen können.

Klare Kante gegen Rechtsextreme

Was die Zahlen noch zeigen: Der Aufstieg der AfD ist aufhaltbar. Minus vier Prozentpunkte sind ein deutlicher Dämpfer. Damit bestätigt sich in Brandenburg der rückläufige Trend, den die Rechtspartei zuletzt auf Bundesebene hatte. Und wenn man daraus, auch im Vergleich zu Sachsen, wo die AfD zuletzt stabil geblieben ist, einen Schluss ziehen will, dann vielleicht den: klare Kante gegen rechtsextremistische Tendenzen ist nicht die schlechteste Strategie.

Von Henry Lohmar