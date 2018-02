Polizei fahndet nach Enkeltrick-Betrüger

Schwaneberg. Mit einem Fahndungsfoto sucht die Polizei nach einem Enkeltrick-Betrüger, der eine Frau in Schwaneberg (Uckermark) um einen fünfstelligen Betrag geprellt hat. Die Frau ist am 21. November 2017 mehrmals von Unbekannten angerufen worden. Diese gaben sich als Familienangehörige aus und baten um Geld, mit dem sie eine Eigentumswohnung finanzieren wollten.

Mit dieser Zeichnung wird nach dem Täter gesucht. Quelle: Polizei

Später wurde die Frau von angeblichen Polizisten angerufen. Diese baten die Frau am Telefon ebenfalls, das Geld zu zahlen. Besonders dreist: die „Polizisten“ nannten sogar noch eine höhere Summe als der erste Anrufer. Die Strafe für den Betrüger sei dann höher, logen die Anrufer und sicherten der Frau zu, dass sie ihr Geld wiederbekäme, sobald der Täter festgenommen werde.

Tipps gegen Enkeltrick-Betrug – Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen . Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis! – Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren sie einen späteren Gesprächstermin, damit sie in der Zwischenzeit die Angaben z.B. durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder einem Rückruf bei der örtlichen Polizei überprüfen können! – Notieren Sie sich die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers ! – Bevor Sie jemanden ihr Geld geben wollen: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens . Wenn Ihnen die Sache „nicht geheuer ist“, informieren Sie bitte ihre örtliche Polizeidienststelle! – Übergeben Sie kein Geld an Personen, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind! – Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart ? Informieren Sie noch vor dem Übergabetermin die Polizei! Sie erreichen sie unter der Nummer 110.

Die Frau schenkte beiden Anrufen Glauben, übergab einem Unbekannten das Geld und wartete vergeblich auf echte Polizisten, die den Täter festnehmen sollten. Um welche Summe es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit. Nur so viel: Es handele sich um einen fünfstelligen Betrag.

Nun sucht die Polizei nach einem Mann, der am 21. November in Schwaneberg an einer Bushaltestelle dabei beobachtet, wie er auffällig häufig telefonierte. Aufgrund der Zeugenaussagen konnte die Polizei ein Fahndungsbild anfertigen.

Die Polizei fragt nun, wer kann zu der beschriebenen Person Angaben machen, oder wo ist diese Person noch in Erscheinung getreten. Wo wurde ein unbekannter PKW an diesem Tage abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei in Prenzlau unter 03984/350 oder jede andere Polizeidienststelle.

Von MAZonline