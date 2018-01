Ein toter Mann erahnt, zwei Tote aufgefunden

Petersdorf. Polizisten haben eine Frau tot in ihrem Wohnhaus in Petersdorf (Oder-Spree) aufgefunden. Die Beamten wollten eigentlich die Familie über den Tod des 52 Jahre alten Ehemannes informieren. Dieser war bei einem Zusammenstoß mit einem Zug am Bahnhof Berkenbrück am Montagmorgen ums Leben gekommen.

Verdacht auf Tötungsdelikt

Die Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt, wie ein Polizeisprecher der Direktion Ost sagte. Dabei solle auch geprüft werden, ob der Tod der Frau im Zusammenhang mit dem ihres Mannes stehe, hieß es.

Von MAZonline