Potsdam

Der Brandenburger Polizei ist ein Schlag gegen den organisierten Viehdiebstahl gelungen. Wie Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke am Dienstag in Potsdam mitteilte, hat die Behörde alle neun registrierten Taten mit insgesamt 152 entwendeten Rindern aufgeklärt. Alle dieser spektakulären Diebstähle ordnen die Ermittler einer polnischen Tätergruppe zu. Von der sitzt laut Mörke bereits ein Teil im Gefängnis. Zu dem Verbleib der übrigen Verdächtigen wollte der Polizeipräsident noch nichts sagen, um Ermittlungen nicht zu gefährden.

Mörke: Gute Zusammenarbeit mit polnischen Behörden

Der Fahndungserfolg geht laut Mörke auf eine gute Zusammenarbeit mit polnischen Polizeibehörden zurück. Der Polizeipräsident betonte, seit einem dreiviertel Jahr habe es keine Diebstähle mehr gegeben - der letzte Fall habe sich im Oktober 2017 ereignet. Das Präsidium hatte eigens eine Sonderkommission mit dem Titel „Koppel“ eingesetzt. Mörke sagte, die Tiere seien weiterverkauft und dann geschlachtet worden. Die Brandenburger Polizeibehörden übernahmen auch zehn ähnliche Fälle aus Sachsen, wo insgesamt 44 Tiere als vermisst gemeldet worden waren.

Begehrtes Diebesgut: Rinder. Quelle: MAZ

Der Polizeipräsident zog zugleich eine Zwischenbilanz für das erste Halbjahr 2018. Demnach hat die Kriminalität im Land im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent abgenommen – es gab in der ersten Jahreshälfte also 2681 Straftaten weniger. Insbesondere Wohnungseinbrüche (-18,5 Prozent), aber auch Gewalttaten (-7,7 Prozent) sind rückgängig.

Wie Frank Adelsberger, Abteilungsleiter beim Landeskriminalamt, berichtete, sind den Behörden mehrere Festnahmen geglückt. So konnten sie erst am 23. Mai 2018 drei chilenische Staatsbürger festsetzen, denen 37 Einbrüche in Berlin und Brandenburg nachzuweisen seien, so der Polizist. Eine moldawische Einbrecherbande ging der Polizei ebenfalls ins Netz. Erst am Freitag fassten Fahnder den Kopf. Mindestens zehn Taten seien ihm nachzuweisen, die Zahl werde aber vermutlich noch erheblich steigen, erwartet Adelsberger.

Sorgen wegen zunehmendem sexuellen Missbrauch von Kindern

Sorgen dagegen bereitet der Polizei eine deutliche Zunahme bei den Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung. Die Anzahl dieser Fälle stieg im ersten Halbjahr 2018 auf 748. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 561 gewesen. Mörke betonte, dass es in der großen Mehrzahl deutsche Täter sein, mit denen es die Polizei zu tun habe. Nur in 54 Fällen seien Zugewanderte für die Taten verantwortlich. Besonders besorgniserregend findet der Polizeipräsident den Anstieg bei sexuellem Missbrauch an Kindern, der mit 128 Taten im Halbjahr zu Buche schlägt. Eine Erklärung für das gesamte Phänomen konnte Mörke noch nicht liefern. Die Daten würden erst ausgewertet, sagte er.

Der Polizeipräsident des Landes Brandenburg, Hans-Jürgen Mörke. Quelle: dpa-Zentralbild

Hoch ist weiter die Zahl der Verkehrstoten. 69 Menschen starben auf Brandenburgs Straßen in der ersten Jahreshälfte (Vorjahr: 70). Auffällig ist insbesondere die hohe Anzahl tödlicher Unfälle, an denen Lastwagenfahrer schuld waren. 17 Menschen starben in der ersten Jahreshälfte auf diese Weise – fast doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum 2017.

Von Ulrich Wangemann