Potsdam

In der Debatte über das umstrittene Polizeigesetz hat Brandenburgs Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge vor massiven Eingriffen in die Grundrechte der Bürger gewarnt. Viele Punkte im Entwurf des Innenministers seien verfassungsrechtlich kritisch, sagte Hartge am Dienstag der MAZ.

Als Beispiele nannte sie die geplante Ausweitung der Schleierfahndung und der Videoüberwachung sowie die Einführung der sogenannten Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ). Diese ermöglicht es, Kommunikation mit Hilfe von „Staatstrojanern“ zu belauschen, bevor diese verschlüsselt wird. Sie habe erhebliche Zweifel, ob die weitreichenden Vorschriften noch verhältnismäßig seien, betonte Hartge. Ihre Behörde sei jetzt offiziell gebeten worden, den Entwurf zu prüfen und eine Bewertung abzugeben.

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) plant, das Polizeigesetz drastisch zu verschärfen. Dazu sollen die Befugnisse der Polizei bereits bei drohender Gefahr erweitert werden. Unter anderem sollen die elektronische Fußfessel und ein Polizeigewahrsam von bis zu vier Wochen ermöglicht werden (bisher 24 Stunden). Die Schleierfahndung soll über den grenznahen Raum nun landesweit möglich sein. Auch eine weitgehend anlasslose automatisierte Kennzeichenerfassung wird der Polizei eingeräumt. Begründet werden die neuen Regeln unter anderem mit der „angespannten Terror- und Gefährdungslage“ im Land und der Entwicklung der Kriminalität.

Linke und Grünen lehnen Pläne ab

Der Koalitionspartner, die Linke, lehnt die Pläne entschieden ab, ebenso die oppositionellen Grünen. Sie befürchten unangemessen schwere Eingriffe in die Grundrechte der Bürger. Ein Polizeigesetz dürfe nicht auf Kosten der Freiheitsrechte der Bürger gehen, hieß es bei den Linken.

Weil der Innenminister seinen noch nicht abgestimmten Gesetzentwurf ins Internet stellte, kam es zum Koalitionskrach. Schröter musste seinen Entwurf auf Drängen von SPD-Staatskanzleichef Martin Gorholt wieder löschen – ein in der Landesregierung bisher einmaliger Vorgang. Zuvor hatte Finanzminister und Vize-Regierungschef Christian Görke (Linke) interveniert. Das Innenministerium begründete die Veröffentlichung damit, dass man größtmögliche Transparenz herstellen wollte. Der Entwurf ist nun in der offiziellen Ressortabstimmung der Landesregierung.

Rückendeckung aus der SPD

Eine Einigung über Schröters Novelle ist allerdings nicht in Sicht. Die Linke hat er mit seinem Vorgehen vorerst verprellt. Zumal er Einwände aus der Landtagsfraktion der Linken nicht berücksichtigte. Kritik wurde unter anderem geäußert, ob die von Schröter vorgeschlagene Speicherdauer von zwei Wochen für die Videoüberwachung überhaupt nötig sei (bisher 48 Stunden). Diese Regelung stößt auch bei der Datenschutzbeauftragten Hartge auf Kritik. Die Begründung dafür sei nicht überzeugend, betonte sie.

Rückendeckung erhielt Innenminister Schröter am Dienstag aus seiner Partei, vom Arbeitskreis der Sozialdemokraten in der Polizei. Der Entwurf sei zeitgemäß und wahre „die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit“, hieß es. Die neuen Regelungen seien an erhebliche Voraussetzungen gekoppelt und und würden verstärkt unter Richtervorbehalt gestellt. „Angst vor einem ’Polizeistaat’ ist damit unbegründet“, erklärte Arbeitskreissprecher Steven Bahl.

Von Igor Göldner