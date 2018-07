Potsdam

Das SPD-geführte Innenministerium will trotz massiver Kritik an seiner Novelle zum Polizeigesetz festhalten, das den Beamten deutlich mehr Befugnisse einräumt als bislang. Die neuen Regelungen seien angesichts einer zunehmenden Terror- und Gefährdungslage nötig, die auch in Brandenburg angespannt sei, sagte Innenstaatssekretärin Katrin Lange. Überdies würden Kriminelle moderne technische Mittel nutzen, worauf man reagieren müsse.

Die Pläne werden vom Koalitionspartner Linke, den Grünen und der Datenschutzbeauftragten als massive Eingriffe in die Grundrechte der Bürger kritisiert wurden. Lange verteidigte das Vorgehen: In Debatten über Polizeigesetze auch in anderen Bundesländern würde es immer um Eingriffe in Grundrechte geben. Nötig sei, der geänderten Lage Rechnung tragen. 2014 habe es noch 40 polizeibekannte islamistische Extremisten im Land gegeben, 2017 seien es 130.

Lange: „Das ist ähnlich wie bei der Feuerwehr. Die wird auch nicht abgeschafft, nur weil es fünf Jahre mal nicht brennt.“ Sie zeigte sich über den Entwurf dennoch gesprächsbereit, der sich derzeit in der Ressort-Abstimmung der rot-roten Landesregierung befindet. „Wir sind auch nicht beratungsresistent“, betonte Lange und verwies auf Korrekturen, die es nach Gesprächen in der Regierung und mit Innenpolitikern der Koalition gegeben habe:

Die Dauer der Freiheitsentziehung bei Terrorverdacht wurde von ursprünglich vier Wochen auf zwei verkürzt (derzeit maximal vier Tage).

Bei der Videoüberwachung wurden die Speicherfristen von vier auf zwei Wochen reduziert (derzeit 48 Stunden).

Sogenannte Bodycams von Polizisten dürfen nicht wie ursprünglich vorgesehen in privaten Wohnungen, sondern nur in öffentlichen Räumen eingesetzt werden.

Der Einsatz von Sprengmitteln als letztes Mittel wurde überarbeitet und müsse Gefährdungen Unbeteiligter ausschließen.

Die Schleierfahndung, also die Identitätsfeststellung und mögliche Durchsuchung von Verdächtigen, die derzeit in einem Radius von 30 Kilometern entlang der Bundesgrenze möglich ist, sollte ursprünglich im ganzen Land erlaubt sein. Im jetzigen Entwurf ist die Schleierfahndung auf Durchgangs- und Transitstraßen sowie Raststätten begrenzt – allerdings im ganzen Land.

Den Linken gehen die Änderungen allerdings nicht weit genug und auch in der SPD-Fraktion ist der Ärger groß. Innenminister Schröter soll zugesagte Korrekturen gegenüber Innenpolitikern der Koalition nicht mit aufgenommen haben, hieß es. Im Kabinett lehnen bislang die drei Minister der Linken (Christian Görke, Stefan Ludwig, Diana Golze) eine Zustimmung ab. Eigentlich soll das Kabinett im September entscheiden.

Neu im Entwurf sind die Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) und die „Online-Durchsuchung“ bei Verdächtigen. Begründung: Die Kommunikation unter Kriminellen laufe heute nicht mehr über SMS oder Festnetztelefon, sondern über Messenger-Dienste wie WhatsApp. Und da kommt die Polizei bislang nicht heran. Außerdem soll die Überwachung von Gefährdern mit elektronischen Fußfesseln erlaubt sein.

Das sei Überwachungswahn nach bayerischem Vorbild, meinte Linken-Landeschefin Golze. „Von Bayern sind wir weit entfernt“, entgegnet Staatssekretärin Lange. Dort werde die Polizei bereits bei einer „drohenden Gefahr“ aktiv, diese Formulierung gebe es im Brandenburger Entwurf nicht. Dafür sei ein eigener Abschnitt zur Terrorabwehr aufgenommen worden. Überdies stünden die meisten Regelungen unter einem Richtervorbehalt. Das bedeutet: Nicht die Polizei, sondern ein Richter entscheidet über eine solche Maßnahme.

Unmut löste das Innenministerium zusätzlich aus, als es den unabgestimmten Entwurf kürzlich auf eine extra Internetseite stellte und wenig später wieder herunternehmen musste – auf Drängen der Staatskanzlei, nachdem die Linke interveniert hatte. Unklar ist, wie sich beide Seiten angesichts dieser Zuspitzung annähern sollten. Das Innenministerium hatte die Veröffentlichung mit einer „Transparenzoffensive“ begründet. Innenstaatssekretärin Lange gibt die Hoffnung auf ein einvernehmliches Ende nicht auf: „Wir werden die Debatte weiter führen und sehen, wo wir uns am Ende einigen können.“

Von Igor Göldner