Brandenburgs Polizisten müssen auch künftig im Dienst Namensschilder tragen oder – wenn sie in geschlossenen Einheiten dienen – Nummern, die eine nachträgliche Identifizierung erlauben. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Mittwoch bekannt gegeben. Damit sind zwei Beamte mit ihrer Klage gegen das seit dem Jahr 2013 geltende Polizeigesetz gescheitert.

Der Polizeihauptmeister und die Kommissarin hatten argumentiert, durch die namentliche Kennzeichnung auch für Dritte identifizierbar zu sein und künftig verstärkt Belästigungen und Nachstellungen ausgesetzt zu sein. Ihre Klagen hatte das Verwaltungsgericht Potsdam mit Urteilen vom 8. Dezember 2015 abgewiesen. Nun sind die Beamten in zweiter Instanz gescheitert. Gegen die Urteile ist noch Revision zum Bundesverwaltungsgericht möglich.

Gericht: Richter auch mit Namen bekannt

Der Gesetzgeber habe laut der Urteilsbegründung des Gerichts das Ziel verfolgt, „eine größeren Transparenz und Bürgernähe der Polizei zu schaffen und eine schnellere und bessere Aufklärbarkeit bei eventuellen Pflichtverletzungen zu ermöglichen“. Dabei seien Befürchtungen der Polizeibeamten berücksichtigt worden. Es gebe Ausnahmen von der namentlichen Kennzeichnung bei besonderen Gefährdungen – etwa für Spezialkräfte. Die tragen nach Auskunft der Polizeiführung gar keine Erkennungsmerkmale.

Jeder Polizeibeamte wisse aber „bereits bei seiner Entscheidung für den Beruf, dass hiermit gewisse Gefährdungen verbunden seien“, so das Gericht. Staatsanwälten, Richtern, Bediensteten der Jugend- oder Ordnungsämter oder Jobcenter könnten ihre Namen auch nicht geheim halten.

Gewerkschaften bleiben skeptisch

Die Regelung war bei ihrer Einführung sehr umstritten gewesen. Besonders seitens der Polizeigewerkschaften war befürchtet worden, Beamte seien zusätzlichen Gefahren ausgesetzt. Die Brandenburger Gewerkschaft der Polizei (GdP) will laut ihrem Chef Andreas Schuster das Urteil und eine mögliche Revision prüfen.

Es gelte weiterhin, dass Polizisten auf Demonstrationen nicht selten den Satz zu hören bekämen: ,Ich weiß, wo du wohnst und wo deine Kinder zur Schule gehen’, so Schuster. „Das verunsichert die Beamten“, so Schuster. In Berlin werde mit Nummern gearbeitet, diese Lösung sei besser. Allerdings habe das Gericht klar gemacht, dass die Namenskennzeichnung „ausdrücklicher Wunsch und Wille des Gesetzgebers“ sei.

Innenministeriumssprecher Ingo Decker sagte, das Polizeiressort halte an der Kennzeichnung fest und sei zufrieden, dass seine Haltung vor Gericht Bestand habe. Da die „Befürchtungen der Polizisten nicht Wirklichkeit geworden“ seien, hätten die meisten Beamten ihre Skepsis seiner Beobachtung nach auch abgelegt.

Von Ulrich Wangemann