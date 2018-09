Potsdam

In der Kantstraße in Potsdam-West ist am Sonnabend ein Balkon aus mysteriösen Gründen in Brand geraten. Gegen 14.40 Uhr bemerkte ein Zeuge Rauchwolken und alarmierte die Feuerwehr. Mittels Drehleiter gelangten die Feuerwehrleute auf den Balkon des dritten Obergeschosses und löschten einen brennenden Stoffbeutel und einen Regenschirm. Durch den Brand wurde die Balkontür beschädigt. Die Mieter der Wohnung war nicht zu Hause. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kam.

Von Rainer Schüler