Rangsdorf

Nach einer ersten Prognose der Wahlleitung auf dem Brandenburger AfD-Parteitag kann Landeschef Andreas Kalbitz seine Partei wohl als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf führen. Nach dieser „groben Prognose“ habe Kalbitz bei der Wahl der Landesliste für die Landtagswahl im Herbst den ersten Platz errungen, sagte der stellvertretende Versammlungsleiter Carsten Hütter am frühen Montagmorgen. Die Zahl der Ja-Stimmen für Kalbitz nannte Hütter nicht. Dies werde wie bei den anderen Kandidaten erst beim Endergebnis in einigen Stunden verkündet, sagte er.

Auf Platz zwei kam demnach Daniel Freiherr von Lützow aus dem Kreisverband Teltow-Fläming, gefolgt von dem Vorsitzenden des rechtsgerichteten Vereins „Zukunft Heimat“, Christoph Berndt. Der 61-Jährige organisiert mit seinem Verein regelmäßig Demonstrationen in Cottbus, an denen auch Rechtsextreme teilnehmen. Platz vier belegte die Landtagsabgeordnete Birgit Bessin. Für Platz fünf wurde Steffen Kubitzki aus der Lausitz genannt.

Das vom Parteitag in Rangsdorf (Teltow-Fläming) festgelegte Verfahren der Akzeptanzwahl führte am Sonntag zu einem 16-stündigen Wahl- und Auszählmarathon. Bereits der Wahlgang von 476 Parteimitgliedern hatte vom Vormittag an mehr als fünf Stunden gedauert. Anschließend mussten mehr als neun Stunden lang bis zu 40.000 Stimmen für die insgesamt 86 Bewerber ausgezählt werden. Denn bei diesem Wahlverfahren kann bei jedem Kandidaten „Ja“, Nein“ oder „Enthaltung“ angekreuzt werden. Für das Endergebnis sollen alle Wahlzettel nochmals überprüft werden.

Wahl von Kalbitz gilt keineswegs als sicher

Die Wahl von Kalbitz zum Spitzenkandidaten galt keineswegs als sicher. Denn auf dem Parteitag wurden die Plätze auf der Landesliste nicht wie bei anderen Parteien in einer eigenen Wahl bestimmt. Spitzenkandidat wird vielmehr derjenige, der bei der Wahl zur gesamten Landesliste die meisten Stimmen erhält.

Kalbitz hatte in seiner Bewerbungsrede erklärt, er wolle mit der AfD nach der Landtagswahl auch regieren. „Wir wollen und wir müssen Verantwortung übernehmen für unser Land und für die Menschen in unserem Land. Das ist unsere Kampfansage an Rot-Rot“, rief Kalbitz unter dem Beifall der Parteimitglieder.

Nach einer aktuellen Wahlumfrage vom vergangenen Mittwoch liegt die AfD in Brandenburg derzeit gleichauf mit der regierenden SPD bei 20 Prozent und könnte damit die Zahl der derzeit neun Abgeordneten in der Landtagsfraktion verdoppeln. Für diese Plätze gab es auf dem Parteitag den ungewöhnlichen Andrang von 86 Mitgliedern auf die Landesliste, die neben möglichen Direktmandaten die Reihenfolge der Kandidaten beim Einzug in den Landtag festlegt. Die AfD hat in Brandenburg rund 1600 Mitglieder.

Vier Landtagsabgeordnete schaffen es nicht auf die Liste

Auf Platz 19 der Landesliste kam die 37-jährige Leyla Bilge, die im vergangenen Jahr in Berlin zwei rechtspopulistische „Frauenmärsche“ organisiert hatte. Die gebürtige Kurdin war mit ihren Eltern 1985 aus der Türkei nach Deutschland gekommen und ist zum Christentum konvertiert. Mit einer „unkontrollierten Masseneinwanderung“ sei auch „der tödliche Islam“ nach Deutschland gekommen, sagte die AfD-Kreisvorsitzende im Havelland bei ihrer Vorstellung auf dem Parteitag. „Dieser Islam gehört nicht zu Deutschland.“

In den Bewerbungsreden waren auch schrille Töne zu hören. So brüllte der Fraktionsmitarbeiter Lion Edler ins Mikrofon, man brauche in Brandenburg einen Nothelikopter, „um neun irre Minister ins Irrenhaus zu transportieren.“ Der Rechtsanwalt Axel Fachtan nannte die AfD eine „brandenburgische Befreiungsarmee“, die den Wahltag am 1. September zu einem „Tag der Befreiung“ machen solle. Und auf einem Verkaufsstand der Jugendorganistion Junge Alternative lagen T-Shirts mit dem Aufdruck „Merkel Jagd Club“ unter gekreuzten Pistolen aus.

Von den derzeit neun Landtagsabgeordneten in der Brandenburger AfD-Fraktion kamen vier nicht auf die Landesliste. Der für den AfD-Bundesvorsitzenden Alexander Gauland nachgerückte Jan-Ulrich Weiß und die Wirtschaftsexpertin Christina Schade waren nicht wieder angetreten. Die Landtagsabgeordneten Sven Schröder und Rainer van Raemdonk erhielten laut der Prognose mehr „Nein“- als „Ja“-Stimmen und schafften es so nicht auf die Liste.

