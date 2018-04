Brandenburger Landtagsabgeordnete vor Gericht - Prozess um Saskia Ludwig: Vergleich wahrscheinlich

Neue Orte der Trauer, mehr religiöse Vielfalt und Hilfe beim Denkmalschutz: Brandenburg will sein Bestattungsgesetz ändern. Von der Kirche kommen Lob und Kritik – vor allem an „Erinnerungskristallen“ aus Totenasche. In Stahnsdorf könnte die Gesetzesnovelle Planungssicherheit für nachgefragte Mausoleen-Plätze ermöglichen.